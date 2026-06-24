Tiago Margarido é o novo treinador do Vitória de Guimarães

“Tiago Margarido assinou um contrato válido até 2027 com a Vitória Sport Clube – Futebol SAD, havendo mais uma época de opção para a SAD vitoriana. Natural do Porto, o jovem treinador de 37 anos esteve ao serviço do CD Nacional entre 2023 e 2026”, informa a nota publicada no sítio oficial dos vimaranenses.



O técnico oriundo dos insulares sucede a Gil Lameiras, que orientou a equipa principal vitoriana nas derradeiras nove jornadas da época transata, com três triunfos, um empate e cinco derrotas, e regressa à equipa B, formação da Liga 3 que orientava desde o início da época 2024/25.



Após garantir o regresso do Nacional à elite do futebol luso, com a subida na temporada 2023/24, Tiago Margarido alcançou a manutenção do emblema ‘alvi-negro’ por duas épocas consecutivas.



Antes, o portuense orientou o Canelas, entre 2019/20 e 2021/22, e o Varzim, equipa que, em 2022/23, disputava a Liga 3 e eliminou o Sporting, então treinado por Rúben Amorim, da Taça de Portugal.



O novo ‘timoneiro’ dos minhotos, nonos classificados da I Liga em 2025/26, prometeu “incutir, em todas as equipas e em todos os atletas, uma cultura de competitividade e de agressividade, de disputar cada lance e cada jogo até ao fim, sem ceder em nenhum momento”.



“Este projeto é maior do que o sucesso momentâneo de uma só equipa ou de qualquer individualidade”, referiu, em declarações publicadas no site oficial.



Já Gil Lameiras, de 32 anos, ligado aos vitorianos há uma década, disse ter assumido a equipa principal com “o sentimento de ajudar o clube” quando precisava e que vê o regresso à Liga 3 não como “um retrocesso”, mas como “uma oportunidade de continuar a crescer como treinador e como pessoa”.



