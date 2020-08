Tiago Mendes promete Vitória de Guimarães com "intensidade" e "emoção"

Prestes a iniciar a primeira experiência como treinador no principal campeonato português, Tiago Mendes admitiu ter pela frente um "grande desafio", com "exigência máxima", e prometeu incutir à turma vimaranense várias das "características" dos técnicos com quem conviveu na carreira de jogador, entre 2000 e 2017, incluindo as de Diego Simeone, que o orientou no Atlético de Madrid, entre 2012 e 2017.



"Vai ser um Vitória à Vitória. Este público quer emoção, quer intensidade. Vamos ter isso. Tenho características de muitos treinadores com quem convivi. Não vou mentir se disser que a intensidade com que as equipas do Simeone jogam é uma das características que vou querer ter", disse, na cerimónia de apresentação, realizada no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.



Técnico adjunto do Atlético de Madrid, em 2017/18, e treinador da seleção portuguesa sub-15, em 2019, o vianense, de 39 anos, realçou ainda que o Vitória a seu cargo vai entrar em campo para vencer todos os jogos que disputa, querendo "ter bola" e "controlar os vários momentos do jogo".



"A dimensão do Vitória obriga-nos a muito mais do que chegar à Europa. Mais do que a obrigação de chegarmos à Europa, o nosso objetivo é ganhar a cada jogo. Esse é o foco. De certeza que os adeptos identificar-se-ão muito com a nossa equipa", frisou.



Ansioso por "começar o trabalho dentro de campo", Tiago Mendes prometeu que tanto a equipa técnica como os jogadores vão encarar a temporada com "dedicação extrema" e realçou que o seu "pensamento" está já concentrado na primeira jornada da edição 2020/21 do campeonato, agendada para 20 de setembro.



O substituto de Ivo Vieira no ‘leme' vitoriano referiu ainda que as últimas semanas têm sido "complicadas", já que está a "acabar o curso de treinador" (nível IV), enquanto prepara a "nova temporada", e admitiu que orientar um plantel com várias mudanças e reforços jovens - nenhum dos já confirmados tem mais do que 23 anos - é uma "grande responsabilidade".



"Temos de integrar os jovens jogadores que chegaram para formarmos uma equipa, um verdadeiro grupo", afirmou.



A apresentação de Tiago Mendes decorreu diante dos 29 jogadores que compareceram hoje aos exames médicos, da equipa técnica que o auxilia - à exceção do treinador de guarda-redes, Ricardo Leite, ausente – e do presidente do Vitória, Miguel Pinto Lisboa.



O dirigente afirmou, na cerimónia, que Tiago Mendes foi "sempre a escolha" da SAD vitoriana, devido ao "seu caráter", à "sua personalidade", à "sua vontade de vencer", à sua "exigência e ao "facto de ter trabalhado nos melhores campeonatos e com os melhores treinadores" - o novo técnico vitoriano jogou, por exemplo, sob a orientação de José Mourinho, no Chelsea (Inglaterra), de Gerard Houllier, no Lyon (França), e de Cláudio Ranieri, na Juventus (Itália).



"É uma aposta firme e convicta do Vitória Sport Clube. É um homem que vem da elite do futebol português e mundial. Reconhecemos no seu percurso características que casam na perfeição com a identidade do Vitória. O Tiago é um conquistador", disse.



Miguel Pinto Lisboa realçou ainda que o clube vimaranense precisa de "uma nova mentalidade" e de "um novo paradigma", tendo-se mostrado confiante numa "excelente época", caso exista união entre "jogadores, equipa técnica, estrutura e adeptos".