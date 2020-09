Tiago Mendes quer vencer Belenenses SAD na estreia como treinador principal

Contratado pela SAD vitoriana neste verão para substituir Ivo Vieira, após ter sido adjunto de Diego Simeone, no Atlético de Madrid, na época 2017/18, e orientado a seleção portuguesa sub-15, em 2019, o técnico, de 39 anos, admitiu que o jogo frente aos 'azuis' será marcante, apesar de ter realizado mais de 600 partidas como jogador profissional, entre 1999 e 2017.



"Estou tranquilo, com vontade de começar, com vontade de realizar um jogo a valer pontos. Para mim, não há jogos-treino e cada jogo é para ganhar. Sem dúvida que me vai marcar, porque é o primeiro jogo como treinador principal, mas tive a sorte de, como jogador, ter vivido muitos jogos", disse, na conferência de antevisão ao embate agendado para as 21:15, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.



Na sala de imprensa do estádio vitoriano, Tiago Mendes realçou que o Vitória, sendo "favorito ou não", está "ansioso por começar a competir e a ganhar", mesmo não podendo contar com público nas bancadas, devido à pandemia de covid-19.



Apesar de ter acompanhado alguns jogos de pré-temporada do Belenenses SAD, o técnico natural de Viana do Castelo admitiu conhecer "muito pouco" sobre a equipa treinada por Petit, antigo colega no Benfica e na seleção portuguesa, enquanto jogador, tendo dito que espera um adversário "intenso e bem organizado", que "quer ganhar em qualquer campo".



O 'timoneiro' elogiou o trabalho dos jogadores minhotos na pré-temporada de cerca de quatro semanas, com três jogos de preparação - triunfos frente ao Vitória B (3-2) e Académico de Viseu (1-0) e empate com o Moreirense (0-0) -, mesmo admitindo que gostaria de ter disputado o particular agendado para 12 de setembro, frente ao Gil Vicente, cancelado devido aos casos de covid-19 detetados no clube de Barcelos - 15, até agora.



Questionado sobre o eventual papel do internacional português Ricardo Quaresma, o mais sonante dos 16 reforços garantidos pelos vimaranenses neste defeso, Tiago Mendes assumiu ter tido uma conversa com o extremo para lhe "mostrar a vontade" de o ter no plantel, mesmo depois de algum tempo parado.



"Tem sido bom tê-lo todos os dias a treinar e a mostrar toda a sua vontade de vencer. Estou contente por o ter aqui. Foi um colega na seleção, mas esteve dois meses sem treinar e não é fácil ganhar ritmo. Vamos ver se estará na convocatória", adiantou o técnico sobre o atacante, de 36 anos.



Apesar da "qualidade" ser o fator que mais valoriza, o técnico dos vimaranenses referiu ainda que jogadores mais experientes, como Quaresma, Sílvio e André André, os únicos com mais de 30 anos no plantel, podem contribuir para a aprendizagem dos mais jovens, sendo "referências".



Tiago Mendes reconheceu ainda que o plantel continua "aberto a entradas e a saídas" até ao encerramento do mercado de transferências, em 06 de outubro.



O Vitória de Guimarães estreia-se na edição 2020/21 da I Liga portuguesa de futebol, com a receção ao Belenenses SAD, agendada para as 21:15 de sexta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.