Tomás Araújo cedido pelo Benfica ao Gil Vicente

O jogador de 20 anos, que fez quase toda a sua formação nos encarnados, tendo participado na recente conquista da UEFA Youth League, será cedido por uma temporada ao emblema barcelense.Tomás Araújo, que é natural de Famalicão, alinhou, na época passada, em quatro jogos pela equipa principal do Benfica, e, depois de ter começado os trabalhos desta temporada sob as ordens do novo treinador das "águias" Roger Schmidt, terá agora a sua primeira experiência como sénior fora do emblema lisboeta.O defesa central foi o segundo reforço anunciado pelos barcelenses no dia de quarta-feira, depois de assegurado o lateral-direito Carraça, que também chegou por empréstimo, mas do FC Porto.Neste defeso o Gil Vicente já tinha, também, garantido para 2022/23, as contratações de Pedro Tiba (ex-Lech Poznan, da Polónia), Ali Alipour (ex-Marítimo), Lucas Barros (ex-Sporting da Covilhã), Kritciuk (ex-Zenit, da Rússia), Juan Manuel Boselli (ex-Tondela) e Kevin Villodres (ex-Málaga, de Espanha).