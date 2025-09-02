Tomás Handel sai do Vitória para reforçar o Estrela Vermelha
O Vitória de Guimarães anunciou esta terça-feira a saída de Tomás Handel para o Estrela Vermelha. Os números a envolver esta transferência rondam os três milhões de euros.
Depois de uma vida dedicada ao Vitória de Guimarães, a saída. Tomás Handel é jogador do Estrela Vermelha, da Sérvia.
O contrato deverá ser longa duração e os números do negócio deverão rondar os três milhões de euros.
Tomás Handel representou sempre o Vitória de Guimarães. Para além da formação, o jogador de 24 anos fez a estreia na equipa principal na temporada 2021/22.
Foi falado no ano passado para reforçar o FC Porto num negócio que nunca chegou a concretizar-se. Representou os vitorianos em 118 partidas, marcou seis golos e fez seis assistências.
O Estrela Vermelha é a primeira experiência no estrangeiro para o internacional jovem por Portugal. No clube sérvio, o médio poderá disputar a Liga Europa, depois da experiência na Liga Conferência com o Vitória.
Uma bonita história. Esta será, para sempre, a tua casa! 🥺#UnidosPeloVitória pic.twitter.com/CVMYYNSfRl— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 2, 2025
