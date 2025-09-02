Tomás Handel sai do Vitória para reforçar o Estrela Vermelha

Depois de uma vida dedicada ao Vitória de Guimarães, a saída. Tomás Handel é jogador do Estrela Vermelha, da Sérvia.





O contrato deverá ser longa duração e os números do negócio deverão rondar os três milhões de euros.





Tomás Handel representou sempre o Vitória de Guimarães. Para além da formação, o jogador de 24 anos fez a estreia na equipa principal na temporada 2021/22.





Foi falado no ano passado para reforçar o FC Porto num negócio que nunca chegou a concretizar-se. Representou os vitorianos em 118 partidas, marcou seis golos e fez seis assistências.





O Estrela Vermelha é a primeira experiência no estrangeiro para o internacional jovem por Portugal. No clube sérvio, o médio poderá disputar a Liga Europa, depois da experiência na Liga Conferência com o Vitória.



