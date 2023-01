Tomás Tavares deixa o Benfica em definitivo e ruma ao Spartak de Moscovo

"O Sport Lisboa e Benfica e o Spartak Moscovo chegaram a acordo para a cedência, a título definitivo, do atleta Tomás Tavares", informaram os 'encarnados', recordando, na mesma nota, o percurso do lateral direito no clube lisboeta.



Tomás Tavares, de 21 anos, que tinha contrato com o Benfica até junho de 2024, percorreu todos os escalões de formação das 'águias' até se estrear pela equipa principal em setembro de 2019, ainda sob o comando de Bruno Lage, num encontro da Liga dos Campeões, com o Leipzig.



Após 26 partidas disputadas na temporada 2019/20, acabou por perder espaço com a chegada de Jorge Jesus e não mais atuou pelos 'encarnados', sendo emprestado aos espanhóis do Alavés e ao Farense, ambos em 2020/21, e aos suíços do Basileia, na temporada passada, na qual se lesionou com gravidade num joelho.



O Spartak de Moscovo, atual segundo classificado da Liga russa, com 36 pontos, menos seis do que o líder Zenit, quando estão decorridas 17 jornadas, anunciou por seu turno que o lateral direito assinou um vínculo até 2026, com opção por mais um ano.