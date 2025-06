Tondela anuncia ida de Luís Pinto para o Vitória SC

"A CD Tondela - Futebol, SAD vem por este meio oficializar a saída do treinador Luís Pinto após concluir o acordo de transferência para o Vitória Sport Clube".





Depois do sucesso alcançado na última temporada, a levar o Tondela à I Liga e ao vencer o título de campeão da Liga 2, o treinador Luís Pinto vai juntar-se ao Vitória de Guimarães na próxima época.





O Tondela deixou uma mensagem de despedida ao treinador de 36 anos que vai substituir Luís Freire no comando técnico do Vitória, depois de o antigo treinador do Rio Ave ter falhado a qualificação para as competições europeias.





"Num ano de grande crescimento e aprendizagem e que culminou com a conquista do título da Liga Portugal 2 e consequente subida e regresso ao mais alto patamar do futebol português, o CD Tondela só pode agradecer todo o empenho, entrega e profissionalismo com que o Mister Luís Pinto, e toda a sua equipa técnica, pautaram a sua permanência no nosso Emblema".

Entretanto, o Vitória SC também confirmou a chegada do técnico ao Dom Afonso Henriques, com um contrato válido para as próximas duas épocas. A equipa técnica que vai acompanhar Luís Pinto também ficou a ser conhecida.





"Luís Pinto é treinador da equipa principal do Vitória Sport Clube, tendo assinado um contrato válido por duas épocas desportivas. Nascido no dia 1 de abril de 1989, o técnico assume o compromisso com os Conquistadores aos 36 anos e vai estrear-se na primeira divisão do futebol nacional. A equipa técnica para a época 2025/2026 é constituída por Luís Pinto, Bruno Monteiro, Diogo Valente Oliveira, Douglas Jesus, João Costa, Rui Vieira e Vítor Maia".







O Vitória de Guimarães será a primeira experiência de Luís Pinto na principal liga de futebol em Portugal, depois de experiências como treinador principal na União de Leiria, Mirandela, FC Felgueiras 1932, Real SC, Leça, Lusitânia de Lourosa, Fafe e Tondela.