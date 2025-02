Tondela cai em Felgueiras

A grande penalidade cobrada por Vasco Moreira, aos 61 minutos, permitiu à equipa ‘azul-grená’ triunfar, num encontro que dominou por mais tempo, e subir provisoriamente ao 13.º lugar da tabela, com 25 pontos.



Já os beirões, averbaram a segunda derrota no campeonato e podem ser ultrapassados no topo da classificação pelo vice-líder Penafiel, que soma os mesmos 37 pontos e recebe hoje o Paços de Ferreira.



Orientado a partir do banco de suplentes pelo treinador adjunto Pintassilgo, face à expulsão de Agostinho Bento na jornada anterior, perante o Feirense (3-2), o conjunto atacou mais na primeira parte e ameaçou o golo num par de cantos, em que o defesa tondelense Ricardo Alves evitou ‘calafrios’ maiores, e num remate de João Santos a rasar a trave.



Com as entradas de Cícero Alves e Cascavel após o intervalo, a formação ‘auriverde’ esteve perto de inaugurar o marcador num cabeceamento de Roberto, travado por Bruno Pinto, aos 52 minutos, e esteve melhor em campo até à grande penalidade cometida por Bebeto sobre João Santos, aos 60.



A equipa nortenha aproveitou o penálti convertido por Vasco Moreira, para o meio da baliza, para voltar a rondar com frequência a baliza à guarda de Bernardo Fontes e conteve a reação tondelense nos 10 últimos minutos, incapaz de se traduzir em ocasiões de golo.



Jogo no Estádio Municipal Doutor Machado de Matos, em Felgueiras.



Felgueiras - Tondela, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, Vasco Moreira, 61 minutos (grande penalidade).



Equipas:



- Felgueiras: Bruno Pinto, Afonso Silva, Guilherme Ferreira, Rui Rampa, Berna (Gabi Pereira, 84), Vasco Moreira, Landinho, Alison Tavares, Pedro Rosas, João Santos (João Silva, 64) e Eric Ayiah (Edwin Banguera, 75).



(Suplentes: Bursac, Mike, David Veiga, Edwin Banguera, Gabi Pereira, Feliz, Théo Fonseca, João Silva e Gui Brandão).



Treinador: Agostinho Bento (substituído no banco por Pintassilgo, devido a castigo).



- Tondela: Bernardo Fontes, Bebeto, João Afonso, Ricardo Alves, Pedro Maranhão, Hélder Tavares (Maviram, 70), Ceitil (Cícero Alves, 46), Talocha (Rodrigo Ramos, 78), Costinha (Cascavel, 46), Xavier (Ouattara Moudjatovic, 70) e Roberto.



(Suplentes: Gabriel Souza, João Cesco, Tiago Manso, Maviram, Nuno Cunha, Cícero Alves, Cascavel, Rodrigo Ramos, Ouattara Moudjatovic).



Treinador: Luís Pinto.



Árbitro: Fábio Melo (Associação de Futebol do Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ceitil (22), Hélder Tavares (35) e Afonso Silva (54).



Assistência: 1.490 espetadores.