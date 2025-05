Tondela campeão e Alverca sobem à I Liga, Vizela joga play-off de acesso

O Alverca assegurou a sua sexta participação na I Liga, 21 anos depois da última, ao vencer em casa ao Portimonense, por 2-1, contabilizando 63 pontos, mais um do que o Vizela, que venceu na visita ao Marítimo, por 2-1, e manteve o terceiro lugar, que disputa o acesso à I Liga com o 16.º e antepenúltimo do primeiro escalão.









O Tondela confirmou na 34.ª e última jornada a liderança que não deixou desde a 20.ª, para reeditar a conquista do cetro de 2024/25, com a vitória em Leiria, por 2-0, e alcançou a sua oitava presença entre os grandes, após três épocas no segundo escalão, ao somar 64 pontos.