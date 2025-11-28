Tondela com foco no trabalho mental antes da deslocação a casa do Gil Vicente

“Antes de falar de sistemas táticos, acho que o foco tem de ser na troca da mentalidade, porque os jogadores têm de ser mais confiantes. Temos de tirar o medo de jogar. Esse é o meu alvo principal”, assumiu Cristiano Bacci.



Na conferência de imprensa de antevisão à deslocação a casa do Gil Vicente, pelas 20:30 de sábado, o técnico afirmou que a mentalidade negativa é normal, perante as derrotas sofridas.



“Faltam vitórias, porque vitórias levam à confiança. Na vida, quando acontece algo de negativo, é normal que todo o trabalho das pessoas se perca um bocadinho, porque perdem o foco”, acrescentou.



Neste sentido, Cristiano Bacci assumiu que “as vitórias não chegam assim”, do nada, “é preciso ir à procura e o trabalho, que não tem resultado imediato, é o caminho que tem de ser feito” nos treinos e em jogo.



“E é isso que estamos a fazer. Sabemos que a nossa tarefa não é fácil, mas é uma coisa importante saber isto, porque não saber e depois acreditarmos que somos o FC Barcelona também é um erro”, disse.



Cristiano Bacci admitiu que o seu método de trabalho tem sido “sempre bem aceite” pelos jogadores, que estão “mesmo com vontade de voltar a ganhar jogos”.



O técnico italiano chegou ao Tondela, em 13 de novembro, para substituir Ivo Vieira, que saiu após a 11.ª jornada, depois de mais uma derrota em casa, com o Vitória de Guimarães, e de ter conseguido uma vitória no campeonato, em casa do Santa Clara, por 2-1, na sétima jornada.



“Estamos focados no que temos de fazer e por isso não tenho dúvidas de que vamos melhorar”, afirmou o técnico que disse que, após a mudança de mentalidade, o trabalho passa por “os jogadores se exprimirem da melhor forma” em campo.



Sobre o adversário, Cristiano Bacci reconheceu que “é um bocadinho surpresa”, o que pode dificultar o trabalho do Tondela, uma vez que o técnico ‘auriverde’ conhece o treinador do Gil Vicente, César Peixoto, “e muito bem” a qualidade da equipa que “vai procurar a vitória”.



Tondela, em 17.º lugar, com seis pontos, e Gil Vicente, em quarto, com 23, defrontam-se no sábado, pelas 20:30, no Estádio Cidade de Barcelos, no distrito de Braga, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.



