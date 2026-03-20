Tondela confiante que vai fazer um bom jogo na receção ao AVS

“Vamos defrontar o próximo jogo com a mesma confiança, sabendo que o AVS é um adversário direto e que não vai facilitar”, assumiu Cristiano Bacci em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado, às 20:30.



O treinador do Tondela lembrou que, nos últimos seis jogos, com exceção à receção ao Benfica, na jornada 20, em que não houve golos, a equipa beirã foi derrotada uma vez, na receção ao Rio Ave, por 1-0, num jogo em que o clube contestou a arbitragem, mas “foi um único golo do adversário”.



“Por isso, vai ser um jogo difícil, percebemos, mas temos que fazer tudo para ganhar. Eles [AVS] vêm fazer o seu papel que é vencer e não facilitar e nós temos de fazer a nossa corrida para ganhar. Acho que vamos fazer um bom jogo”, apontou.



O Tondela tem menos um jogo no campeonato, uma vez que ainda não disputou a 26.ª jornada em que se desloca a casa do Sporting, permitindo desta forma fazer uma “pausa positiva” para que “alguns atletas recuperassem” fisicamente, depois de semanas a treinarem em campo sintético, devido ao mau tempo.



“Precisávamos mesmo de recuperar física e mentalmente. Precisávamos de recuperar a bateria, porque aquilo foi um golpe”, afirmou Cristiano Bacci, referindo-se ao jogo de receção ao Rio Ave em que perdeu por uma bola ditando assim a permanência no fundo da tabela.



O técnico acrescentou que “o jogo foi analisado taticamente, mas também ao nível de energia positiva e de entrega” e, a esta distância, duas semanas depois, Cristiano Bacci admitiu que uma equipa como o Tondela “não pode falhar nisso”.



E, segundo disse, “no último jogo, infelizmente, falhou não só a energia física e mental como também falho a energia positiva, a energia nervosa que ajudou sempre no último período, apesar do adversário e da dificuldade do jogo, a postura sempre foi diferente”.



“Por isso, estou à espera de uma resposta. Já demos, muitas vezes, uma resposta em alturas difíceis e estou convencido que vamos ter outra entrega durante o próximo jogo”, antecipou o treinador.



O Tondela com menos um jogo e a ocupar o 16.ª lugar, com 19 pontos, recebe o AVS, com 10, na 17.ª e última posição, no sábado, às 20:30, em jogo da 27.ª jornada de futebol com arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.