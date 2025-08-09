Tondela desloca-se a Braga com foco num resultado positivo

“Espero um Tondela forte, a procurar tirar um resultado positivo, contra uma equipa forte que se apetrecha a cada ano para conseguir estar nos lugares cimeiros”, afirmou Ivo Vieira aos jornalistas.



Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da primeira jornada da I liga de futebol, no Estádio Municipal de Braga, no domingo, pelas 20:30, o treinador do Tondela reconheceu que vai enfrentar um adversário “forte e muito competitivo”.



“E nós temos de ser muito competitivos naquilo que é a abordagem ao jogo, procurar confiar e acreditar naquilo que podemos fazer e lutar pelo resultado, sabendo das dificuldades que o [Sporting de] Braga nos vai trazer pela dimensão da sua equipa”, reconheceu.



O Sporting de Braga já tem três jogos oficiais nesta época para a Liga Europa, o que no entender de Ivo Vieira é uma vantagem, e o facto de ter jogado na quinta-feira e voltar a jogar na próxima para a competição europeia não é problema.



“Ganha uma performance maior em termos de rotinas, não no sentido de fazer gestão, mas tem soluções que baste naquilo que é o seu plantel”, realçou.



Ivo Vieira sublinhou que o Tondela vai para campo “para lutar, para brigar e para conseguir somar pontos, não faria sentido de outra maneira".



Sobre os seus atletas, Ivo Vieira destacou que “todos eles tiveram um comportamento exemplar no compromisso e dedicação” na preparação do jogo e por isso reconheceu “dificuldade em fazer o ‘onze’" da primeira jornada.



O técnico adiantou que o Tondela que se vai apresentar “não é o mesmo da última época”, porque tem uma “forma diferente de pensar” o jogo, mas também o adversário tem “muitas coisas diferentes do que era o Sporting de Braga de antigamente”.



Com a estreia do treinador espanhol Carlos Vicens no campeonato português, Ivo Vieira reconheceu que “tem ideias diferentes e isso já se vê” em campo, e “percebe-se que pode mudar a estratégia de jornada para jornada ou mesmo durante o jogo”.



O Tondela arranca a época 2025/26 da I Liga em casa do Sporting de Braga, este domingo, pelas 20:30, com arbitragem de Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.

