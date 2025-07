Tondela e Académico de Viseu são os primeiros desafios de pré-época do Arouca

Os 'lobos' têm também agendada a receção ao Lusitânia Lourosa, emblema recém-promovido ao segundo escalão, marcada para 23 de julho e realizada à porta fechada.



A fechar o ciclo de encontros preparatórios para a época 2025/26 estão planeados dois jogos no dia 26 de julho, frente a AVS (I Liga) e Vizela (II Liga), e o embate frente aos angolanos do Petro de Luanda, em 02 de agosto, o último antes do arranque do campeonato.



A pré-temporada inclui a habitual estadia no Centro de Estágios do Luso, a partir do próximo domingo até 19 de julho.



Com vista a remodelar o plantel, o Arouca apresentou já dois novos reforços - Näis Djouahra (ex-Rijeka, da Croácia) e Arnau Solà (ex-Almería, de Espanha) -, além de ter garantido a continuidade definitiva de seis atletas anteriormente emprestadados ao clube: Taichi Fukui, Jakub Vinarcik, Amadou Danté, Boris Popovic, Dylan Nandín e Brian Mansilla.