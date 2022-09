Tondela e Estrela da Amadora empatam em jogo com três minutos de interesse

Marcelo Alves inaugurou o marcador para o Tondela, aos 56 minutos, e Paulinho igualou, aos 59, mantendo a senda de invencibilidade das duas equipas, mas aumentando para quatro os jogos sem triunfos dos beirões.



As duas formações deram o pontapé de saída para uma primeira parte monótona, desinteressante e de pouca qualidade, com vários passes falhados e sem lances perigosos.



Para os visitantes, Paulinho ficou a centímetros de desviar um cruzamento de Ronald, avançado brasileiro que, pouco depois e em boa posição, rematou contra o corpo de Ricardo Alves, e Balbúrdia fechou o lote de meias oportunidades com um remate por cima da trave.



Já para o lado beirão, só nos descontos da primeira parte, no seguimento de um canto estudado, é que a bola ficou perto de entrar, numa tentativa de Arcanjo que saiu perto do poste.



No segundo tempo, Daniel dos Anjos por pouco não tirou proveito de uma bola perdida em zona proibida por Gaspar, mas, cinco minutos mais tarde, através de um pontapé de canto, Arcanjo levantou para a pequena área e Marcelo Alves abriu o marcador com um cabeceamento certeiro.



No entanto, a vantagem foi prontamente anulada três minutos depois, com Paulinho a reagir mais rápido e a aproveitar a recarga a um remate forte de Ronald, anotando o quarto golo da época.



No reatamento, Arcanjo isolou Rafael Barbosa com um grande passe, mas Brígido brilhou na baliza com uma grande estirada e evitou o segundo golo beirão.



Depois de cinco minutos frenéticos, o ritmo voltou a acalmar e o jogo, que estava na sua melhor fase, sofreu várias paragens devido a dificuldades físicas em jogadores de ambas as equipas, sem que os sete minutos de desconto tenham alterado o rumo dos acontecimentos.







Jogo realizado no Estádio Municipal de Aveiro.



Tondela – Estrela da Amadora: 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Marcelo Alves, aos 56 minutos.



1-1, Paulinho, 59.











Equipas:



- Tondela: Niasse, Bebeto, Marcelo Alves, Manu Hernando, Ricardo Alves, Khacef, Jota, Arcanjo (Matias Lacava, 75 (Simão Duarte, 90+2)), Rafael Barbosa (Betel Munhongo, 90+2), Rúben Fonseca (Cuba, 69) e Daniel dos Anjos.



(Suplentes: Tear, Joel Sousa, Alcobia, Cuba, Matias Lacava, Rodrigo Fajardo, Betel Munhungo e Simão Duarte).



Treinador: Tozé Marreco.



- Estrela da Amadora: Brígido, Hevertton (Jean Filipe, 79), Gaspar, Rui Correia, Feratovic (Lucão, 83), João Reis, Aloísio (Guzmán, 68), Balbúrdia, Ronald (Régis, 79), Paulinho e Gustavo Henrique (Diogo Salomão,68).



(Suplentes: Wagner, Capita, Diogo Salomão, Jean Filipe, Papalelé, Guzmán, Lucão, Régis e Miguel Pinho).



Treinador: Sérgio Vieira.



Árbitro: Bruno Viera (AF Beja).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Daniel dos Anjos (23), Paulinho (37), Arcanjo (37) e Gaspar (90+3).



Assistência: 372 espetadores.