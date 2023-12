Tondela empata em casa do Benfica B

Com o desfecho registado no Seixal, os benfiquistas continuam perto da zona perigosa da classificação, em 14.º, com 16 pontos, enquanto os beirões, que têm mais quatro pontos, continuam na primeira metade da tabela, em sétimo.



Na primeira parte, em que as ‘águias’ tiveram um golo anulado a Gilson Benchimol por fora de jogo, aos cinco minutos, as oportunidades de concretizar foram escassas. Ainda assim, os anfitriões dispuseram das melhores ocasiões em remates de Gilson Benchimol e Gustavo Marques, aos 33 e 45+1 minutos, respetivamente.



Após o intervalo, o Benfica B chegou à vantagem aos 50 minutos por Pedro Santos, atacante que, após assistência de João Tomé na direita, surgiu em zona de finalização no interior da área para fazer o 1-0.



O Tondela reagiu e foi em busca do empate. Depois de um primeiro aviso de Roberto, aos 67, num remate que saiu por cima do alvo, o experiente avançado, de 35 anos, foi mais eficaz aos 90, quando conseguiu empatar a partida, depois de dar a melhor sequência a um cruzamento de Pedro Maranhão.



Jogo no Benfica Campus, no Seixal.



Benfica B – Tondela, 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Pedro Santos, 50 minutos.



1-1, Roberto, 90.



Equipas:



- Benfica B: Léo Kokubo, João Tomé, Lacroix, Gustavo Marques, Rafael Rodrigues (Francisco Domingues, 75), Nuno Félix, Diogo Prioste (Jevsenak, 84), Pedro Santos, Gilson Benchimol (Gustavo Varela, 71), Gerson Sousa (José Marques, 75) e João Rêgo (Maestro, 71).



(Suplentes: Ricardo Ribeiro, Adrian Bajrami, Francisco Domingues, Rafael Luís, Jevsenak, Hugo Félix, Maestro, José Marques e Gustavo Varela).



Treinador: Nélson Veríssimo.



- Tondela: Ricardo Silva, Bebeto, Ricardo Alves, Abdoulaye Ba, Lucas Barros, Yaya Sithole (Costinha, 59), Cícero Alves (André Ceitil, 45+4) (Cuba, 72), Hélder Tavares (António Xavier, 59), Rui Gomes (Pedro Maranhão, 72), Roberto e Luan Farias.



(Suplentes: Léo Navacchio, Tiago Almeida, Lucas Mezenga, André Ceitil, Costinha, Daniel dos Anjos, Cuba, António Xavier e Pedro Maranhão).



Treinador: Tozé Marreco.



Árbitro: Carlos Teixeira (AF Vila Real).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Yaya Sithole (37), João Rêgo (55), Bebeto (58), André Ceitil (62), João Tomé (77), Léo Kokubo (86), Pedro Santos (90+1) e Lacroix (90+3).



Assistência: Cerca de 600 espetadores.