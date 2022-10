Tondela empata em Mafra e mantém estatuto de invicto na II Liga de futebol

TO bom momento dos beirões, que se estende ainda à Taça de Portugal, competição na qual havia ultrapassado, no passado fim de semana, a Académica através de um desempate por grandes penalidades, revelou-se determinante para que conseguissem segurar um importante ponto perante um Mafra apostado em retomar o caminho das vitórias para o campeonato.



O desafio começou, por isso, numa toada equilibrada que se refletiu na quase total inexistência de situações de perigo de parte a parte até que o jogo conheceu dois minutos de verdadeira 'revolução' e dois golos marcados, um para cada um dos conjuntos.



Marcou primeiro o conjunto da casa, aos 34 minutos, num extraordinário remate de primeira de Gui Ferreira, de fora da área e sem preparação, após uma tentativa de corte de Dário Miranda, defensor do Tondela.



Um golo muito celebrado pelos locais, uma vez que permitia pôr termo a uma longa sequência sem marcar na II Liga de futebol para o Mafra, que não conseguir visar com sucesso as redes adversárias desde a terceira jornada, na deslocação à Choupana, para defrontar (e vencer, por 2-0) o Nacional da Madeira, no dia 21 de agosto.



Porém, não duraria muito a situação de vantagem para os mafrenses já que a resposta por parte dos visitantes chegaria logo depois, aos 36 minutos, numa iniciativa protagonizada por Telmo Arcanjo, que conquistou a posse da bola pela direita, junto à linha lateral, e progrediu em solitário numa diagonal que apenas terminou com a obtenção do 1-1.



O resultado não se alteraria até ao intervalo e não conheceria quaisquer mudanças no segundo tempo, no qual o Mafra entrou com ímpeto na busca pelo regresso aos triunfos, quatro jogos após o último triunfo, mas depressa o Tondela igualou as operações nos duelos individuais, momento que marcou a maior parte do tempo de jogo até final.



O Tondela segue, por isso, a sua senda de invencibilidade no segundo escalão do futebol português, em igualdade pontual com o FC Porto B no quinto posto, com 14 pontos conquistados. Por seu turno, o Mafra aumentou a sua série sem vitórias para cinco jornadas consecutivas e desceu para o 12.º lugar, com oito pontos somados.