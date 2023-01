Tondela empata na visita ao FC Porto B

Nilton Varela fez o 1-0 aos 74 minutos, no seguimento de um cruzamento de Rui Monteiro, e o atacante croata Strkalj empatou aos 85, o que permitiu ao Tondela continua a ser a única equipa da II Liga invicta fora de casa.



O FC Porto B trepou do oitavo para o sétimo posto, com 23 pontos, e o Tondela subiu também um lugar na tabela classificativa, do 11.º para o 10.º, tendo agora 20 pontos.



A expressão muita parra a e pouca uva resume o que foi a primeira parte do FC Porto B, uma equipa pressionante, que teve mais bola, mais remates, mais cantos (cinco contra nenhum do opositor) e, apesar disso, não marcou.



O Tondela sentiu grandes dificuldades para ligar o seu jogo e atacar nesse período, em boa medida devido à pressão alta dos portistas e só já na ponta final é que conseguiu acercar-se da baliza adversária, mas não mais do que isso.



O segundo tempo começou com o Tondela a conseguir circular a bola como não se tinha visto até aí e depois com Wendel Silva a tentar surpreender Babacar Niasse com um ‘chapéu’ longo, pois o guarda-redes do Tondela tendia a adiantar-se bastante no terreno.



Strkalj chegou atrasado a um lançamento longo para as costas da defesa do FC Porto B aos 51 minutos, Zé Pedro fez um corte providencial quando Rafael Barbosa seguia isolado para a baliza do guarda-redes Runje (55) e Wendel Silva serviu Rui Monteiro, que ficou isolado, rematou e viu Babacar Niasse negar-lhe o golo com uma grande defesa (58).



Arcando conquistou o primeiro canto do Tondela aos 63 minutos e seguiu-se mais uma fase de intenso domínio portista. Babacar Niasse, que foi o melhor jogador em campo, adiou outra vez o golo portista com mais uma grande intervenção (64) e Rui Monteiro falhou nova ocasião aos 72.



A persistência do FC Porto B acabou por dar resultado aos 74 minutos, numa jogada trabalhada com paciência em que Rui Monteiro recebeu um cruzamento longo da esquerda para a direita, cruzou e Nilton Varela marcou à boca da baliza.



O Tondela não se ficou, Strkalj dispôs de uma ocasião de golo aos 77 minutos, mas rematou rente ao poste direito da baliza adversária, e a equipa ganhou novo canto aos 81.



O empate chegou no seguimento de uma jogada ‘tricotada’ em plena área do FC Porto B, cuja defesa foi um pouco passiva, com Strkalj a finalizar uma das poucas ocasiões de golo criadas pela sua equipa e a fazer, assim o resultado final de um jogo.







Jogo no Estádio Luís Filipe Meneses, em Vila Nova de Gaia.



FC Porto B – Tondela, 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



1-0, Nilton Varela, 74 minutos



1-1, Strkalj, 85



Equipas:



- FC Porto B: Runje, Manafá, Romain Correia, Zé Pedro, João Mendes, João Marcelo, Rodrigo Fernandes (Luís Mota, 84) Rui Monteiro, Bernardo Folha, Nilton (Rodrigo Mora, 90+1) e Wendel Silva.



(Suplentes: Ivan, Abuashvili, Vinhas, Luís Gomes, Alfa Baldé, Rodrigo Mora e Luís Mota.)



Treinador: António Folha.



- Tondela: Babacar Niasse, Tiago Almeida, Manuel Hernando, Ricardo Alves (Simão, 78), Khacef, Arcanjo (Rúben Fonseca, 72), Jota, Pedro Augusto, Rafael Barbosa (Cuba, 90+1), Strkalj e Daniel dos Anjos.



(Suplentes: Jaan Tear, Alcobia, Rúben Fonseca, Dário Miranda, Cuba, Fajardo e Simão).



Treinador: Tozé Marreco.







Árbitro: Bruno Vieira (AF Beja).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Jota (35) e Bernardo Folha (76).



Assistência: 450 espetadores.