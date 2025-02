Tondela isola-se provisoriamente na liderança da II Liga ao vencer Mafra

A formação beirã regressou às vitórias, após o desaire em Felgueiras, e destacou-se no primeiro lugar, com 40 pontos, mais três do que o Penafiel e mais cinco do que o Benfica B, segundo e terceiro classificados, a três e cinco pontos, respetivamente, que, no domingo, visitam FC Porto B e Oliveirense.



O Mafra continua sem ganhar há oito jornadas, a segunda sob o comando de Paulo Alves, mantendo-se no 17.º e penúltimo posto, com 17 pontos, e podia ter começado o jogo praticamente a perder, não fosse o guarda-redes Fraisl ter defendido a grande penalidade marcada por Xavier, logo aos sete minutos.



A resposta surgiu num 'tiro' de Gui Ferreira rente à trave da baliza de Bernardo Fontes, sem que a igualdade fosse desfeita durante a primeira parte.



Após o reatamento, o capitão Ricardo Alves aproveitou o castigo máximo e marcou o único golo da partida, aos 58, incutindo mais ritmo e intensidade ao jogo.



Até ao apito final foi o Tondela foi que assumiu o jogo, uma atitude que levou a formação de Luís Pinto a criar as oportunidades mais perigosas.



Talocha ‘atirou’ primeiro à barra, aos 71, e, dois minutos depois, cabeceou junto à baliza, para defesa de Fraisl, enquanto Cícero e o recém-entrado Hélder Tavares, aos 79 e 88, respetivamente, também falharam o ‘alvo’.







Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.



Tondela – Mafra, 1-0.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



1-0, Ricardo Alves, 58 minutos (grande penalidade).







Equipas:



- Tondela: Bernardo Fontes, Bebeto (Maviram, 87), João Afonso, Ricardo Alves, Pedro Maranhão (Hélder Tavares, 87), Cícero, Ceitil, Talocha, Quattara Moudjatovic (Tiago Manso, 62), Roberto (Miro, 72) e Xavier (Costinha, 62).



(Suplentes: Gabriel Souza, João Cesco, Tiago Manso, Maviram, Hélder Tavares, Costinha, Nuno Cunha, Cascavel e Miro).



Treinador: Luís Pinto.



- Mafra: Fraisl, Kauê Alves, Rodrigo Freitas, Rossi, Gui Ferreira, Chriso, Diogo Capitão (Rochez, 74), Miguel Falé (Nibe, 64), Vítor Gonçalves (Valter Monteiro, 64), Stanley Ilheanacho (Rodri, 81) e Etim.



(Suplentes: Ugboh, Nibe, Rodri, Gonçalo Barros, Andrey Souza, Alamara Djabi, Valter Monteiro, Pata e Rochez)



Treinador: Paulo Alves.



Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Quattara Moudjatovic (40), Gui Ferreira (50) e Costinha (76).



Assistência: 1.674 espetadores.