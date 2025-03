Tondela isolado no comando

O golo surgiu aos seis minutos, através de uma grande penalidade convertida por Costinha, numa fase em que os visitantes controlavam já o jogo e o Leixões sentia grandes dificuldades para sair do seu meio-campo defensivo.



O Tondela entrou forte na partida, conseguiu empurrar o adversário para trás e ganhou então um canto no lado esquerdo do seu ataque, na sequência do qual Simão agarrou Ricardo Alves, lance que o árbitro puniu com uma grande penalidade, convertida por Costinha.



O encontro continuou a ser dominado pela equipa beirã, que soube adaptar-se melhor ao campo escorregadio, circular bem a bola e sair várias vezes para o ataque, ao mesmo tempo que mantinha a bola longe da sua baliza.



Numa das raras ocasiões em que o Leixões chegou com perigo perto da baliza contrária, aos 39 minutos, André Seruca serviu Regis e este, na área do Tondela, rematou, mas fraco e para as mãos do guarda-redes Bernardo.



Os visitantes estiveram perto do segundo golo no início da segunda parte, num raide de Xavier pelo corredor direito, que o mesmo jogador finalizou com um remate em arco, tendo a bola embatido no poste direito da baliza leixonense.



O técnico José Mota mexeu na equipa e o Leixões ficou então com uma frente ofensiva alargada e a apostar num futebol mais direto para chegar perto da baliza do Tondela, criando uma boa situação por Bica, aos 70.



O Leixões aumentou ainda mais a pressão, numa busca desesperada do empate, mas só por volta dos 90 minutos é que criou situações para chegar ao empate, mas a defesa do Tondela, muito solidária, foi bloqueando as tentativas.



Jogo no Estádio do Mar, em Matosinhos.



Leixões – Tondela, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Costinha, 06 minutos (grande penalidade)



Equipas:



- Leixões: Dani Figueira, João Amorim (Jean Filipe, 72), Hugo Basto, Rafael Vieira, Simão, Fabinho, Fabrício Isidoro (Ricardo Valente, 53), André Seruca (André André, 63), Regis (Rafael Martins, 53), Bica e Werton (Paulité, 72).



(Suplentes: Igor Stefanovic, Thiago Balieiro, Rafael, Paulité, André André, Jean Filipe, Zag, Henrique e Ricardo Valente).



Treinador: José Mota.



- Tondela: Bernardo, João Afonso, Ricardo Alves, Talocha, Tiago Manso (Nuno Cunha, 64), André Ceitil, Bebeto, Hélder Tavares (Pedro Maranhão, 64), Costinha (Rodrigo Ramos, 74), Miro (Maviram, 84) e Xavier (Roberto, 84).



(Suplentes: Gabriel Sousa, Diego, Roberto, Pedro Maranhão, Cascavel, Nuno Cunha, Rodrigo Ramos, João Cesco e Maviram).



Treinador: Luís Pinto.



Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para André Seruca (21), Hélder Tavares (47), Fabinho (57), Bernardo (69), Bebeto (78), André André (82) e Paulité (90). Cartão vermelho para o treinador José Mota (84).



Assistência: 734 espetadores.