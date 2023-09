Tondela passeia em Pombal até à terceira eliminatória da Taça de Portugal

A equipa da II Liga teve uma tarde tranquila frente ao Sporting de Pombal, que se prepara para disputar a principal divisão do campeonato distrital de Leiria.



Dois golos antes dos 15 minutos resolveram a questão para os beirões, que controlaram sempre até final, marcando por mais três vezes na última meia hora.



Com seis novidades no ‘onze’, Tozé Marreco procurou resolver rapidamente a eliminatória, pressionando muito o Pombal logo nos primeiros minutos.



Explorando o nervosismo da equipa da casa que, para complicar, quis construir a partir do guarda-redes, os visitantes somaram situações de perigo até ao golo inaugural, que surgiu cedo.



Aos 10 minutos, a defesa desviou mal uma bola para a entrada da área e Luan Farias, de primeira, rematou sem hipótese para o guarda-redes Mocheco.



Dois minutos depois, na sequência de um canto, surgiu o 2-0, novamente numa distração da equipa local, que deixou Jota sozinho para cabecear com êxito.



Com vantagem confortável, os visitantes recuaram e baixaram a pressão. O Pombal finalmente passou a linha de meio campo e logo para criar as duas únicas situações de perigo. Na mais flagrante, Guilherme falhou o 2-1, de cabeça.



O Tondela voltou do intervalo mais organizado para impedir surpresas e, sem acelerar, avolumou os números do marcador.



O Sporting de Pombal, que ainda não começou a disputar o distrital de Leiria, acusou o desgaste e permitiu o 3-0 aos 68 minutos, com Roberto a aproveitar um passe longo.



Desorientado, o Sporting de Pombal sofreu mais dois golos, primeiro numa jogada de insistência, que Cuba finalizou de cabeça e, depois, já nos descontos, num remate do avançado, que ressaltou num defesa e entrou na baliza.



No final, o jogo esteve interrompido durante cinco minutos, devido a desacatos entre adeptos das duas equipas na bancada.



Jogo no Estádio Municipal de Pombal.



Sporting de Pombal - Tondela, 0-5.



Ao intervalo: 0-2.



Marcadores:



0-1, Luan Farias, 10 minutos.



0-2, Jota, 12.



0-3, Roberto, 68.



0-4, Cuba, 77.



0-5, Cuba, 90+4.







Equipas:



- Sporting de Pombal: Mocheco, Gerson (Dudu Fagundes, 46), Lucas Barros, Filipe Soares, Paulo Martins (Daniel Savchuk, 35), Sebastião Silva, Henrique Lourenço, Alexandre Cruz (Felizardo, 80), Pedro Lagoa (Caio Lucas, 67), Peterson Paranhos e Guilherme (Diogo, 67).



(Suplentes: Wagner, Daniel Savchuk, Dudu Fagundes, Caio Lucas, Rodrigo Alves, Felizardo, Diogo, Milton e Pedro Cruz).



Treinador: Pedro Solá.



- Tondela: Leo, Tiago Almeida (Gustavo França, 72), Abdoulaye, Jota, Luís Rocha, Cícero, Luan Farias (Cuba, 59), Yaya Sithole (Cietil, 59), Costinha (Hélder Tavares, 40), Roberto e Daniel dos Anjos (Maranhão, 59).



(Suplentes: Joel Sousa, Bebeto, Ceitil, Hélder Tavares, Cuba, Maranhão, Lucas Barros, Gustavo França e Mezenga).



Treinador: Tozé Marreco.







Árbitro: David Silva (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Daniel Savchuk (42 e 78), Daniel dos Anjos (47), Guilherme (47), Peterson Paranhos (53) e Ceitil (81). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Daniel Savchuk (78).



Assistência: Cerca de 700 espectadores.