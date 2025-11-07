Tondela precisa ganhar na receção ao Vitória de Guimarães para alavancar atletas

Em conferência de imprensa, o técnico referiu que os três pontos “podem mudar tudo, porque os pontos trazem confiança, o jogo em si pode alavancar os atletas e, neste momento, é isso que a equipa necessita e precisa urgentemente”.



“Vamos lutar por isso e fazer tudo para que aconteça, também por respeito e dever nosso perante aquilo que os nossos adeptos têm feito por nós e aquilo que todos os tondelenses querem que são as vitórias”, acrescentou.



O treinador falava em conferência de imprensa de antevisão à 11.ª jornada do campeonato, antes de receber o Vitória de Guimarães, pelas 18:00 de sábado, num jogo em que ambas equipas “querem muito ganhar”.



“Eles querem o mesmo que nós, ganhar, perante os objetivos da época, como o Tondela. Estamos um pouco aquém daquilo que ambos queríamos para as nossas coletividades”, considerou.



Ivo Vieira realçou que os tondelenses “devem estar agradecidos” ao treinador adversário, Luís Pinto, pelo trabalho da última época, ao tornar o clube beirão campeão na II Liga e, consequentemente, a subida à I Liga, mas admitiu que “não influenciou em nada” o trabalho da semana.



Nesse sentido, considerou que o Tondela vai receber um Vitória de Guimarães “forte, com muita gente e bom ambiente” e garantiu que na ideia é que a sua equipa “consiga fazer mais do que tem feito” nos últimos jogos.



Para isso, Ivo Vieira admitiu que além da parte tática que “está sempre dentro daquilo que é o micro ciclo” dos treinos, “há um trabalho mental dos atletas” a ser feito para os jogadores “continuarem a acreditar e confiar” nas suas capacidades” e “traduzirem isso em golos”.



Isto, porque, “a falta de resultados faz com que se perca confiança, a falta de golos faz com que haja alguma intranquilidade naquilo que é o comportamento dos atletas”.



Tondela, em 17.º lugar, com seis pontos, e Vitória de Guimarães, 11.º, com 11, defrontam-se no sábado, pelas 18:00, no Estádio João Cardoso, com arbitragem de André Narciso, da Associação de Futebol de Setúbal.

