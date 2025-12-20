Tondela quer vencer na receção ao Casa Pia num jogo importante mas não decisivo

“Dentro ou fora de casa, eu quero que a mentalidade da minha equipa seja igual. É claro que temos de dar uma joia aos nossos adeptos, que esperam isto há muito tempo. Até agora ainda não ganhámos em casa e é importante pensar nisso, mas no geral, quero a mesma mentalidade dentro e fora”, reconheceu Cristiano Bacci.



No seu entender, a equipa tem “de ser competente, querer ganhar, ser equilibrados, não ter medo do adversário e não ter medo de jogar”, neste caso, com o próximo adversário, o Casa Pia.



Em conferência de imprensa de antevisão ao encontro de domingo, pelas 18:00, o técnico lembrou o último jogo para realçar que, no futebol, “tudo é possível e é preciso ter a humildade de perceber que pode funcionar ao contrário”.



Na última jornada, o Tondela foi a casa do Nacional e esteve a ganhar, mas, na segunda parte, e em superioridade numérica, permitiu a reviravolta e, nos últimos minutos de compensação, acabou por sofrer o 3-1.



“Temos de olhar em frente. Falei com eles no fim do jogo e foi importante, porque disse que a maneira como íamos sair daquele momento ia decidir o nosso próximo jogo e também o nosso futuro”, admitiu.



Depois desse “jogo estranho”, segundo o técnico, em que o Tondela desperdiçou duas grandes penalidades, o treinador espera agora que os jogadores mostre reação, até porque a equipa “tem de evoluir na reação” seja aos momentos de bola parada, aos golos do adversário ou às derrotas.



“Vamos ver. Espero que a reação seja aquela que todos esperamos. Já falei muitas vezes da qualidade humana do nosso grupo de trabalho e é nisso que eu aposto” para receber o Casa Pia, assumiu Cristiano Bacci.



Em relação ao desafio de domingo, o técnico classificou-o de “muito importante, mas não decisivo”, porque “ainda há muitos jogos” pela frente, mas são três pontos e é o adversário direto do Tondela e “isso pode ser mais importante ao nível psicológico”.



“Estou à espera de um Casa Pia que venha aqui a precisar de pontos como nós, por isso vai ser um bom jogo”, considerou o técnico italiano.



Tondela, em 17.º lugar, com nove pontos, e Casa Pia, 16.º com 10, defrontam-se no domingo, pelas 18:00, no Estádio João Cardoso, em Tondela, com arbitragem de Miguel Fonseca, da associação do Porto.

