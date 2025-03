Tondela reforça liderança

Xavier inaugurou o marcador aos 20 minutos, mas, na segunda parte, Diogo Prioste (78) empatou o desafio, para dez minutos depois Miro (88), fechar o resultado que conferiu ao Tondela o reforço da liderança na II Liga, com 48 pontos, deixando o Benfica B com 40, na sexta posição.



Na primeira parte, o Tondela mostrou porque é que é o líder da II Liga, tendo pressionado ao longo dos 45 minutos com persistentes remates à baliza de André Gomes e com o Benfica B a fazer um único remate, sem perigo, de Diogo Prioste.



As duas primeiras tentativas saíram de Tiago Manso (11 e 17 minutos), com André Gomes a defender, depois Xavier (20) acabou por inaugurar o marcador, ao receber a bola de Talocha, que a cruzou do lado direito do campo.



Depois do golo, entre os remates mais perigosos, até ao intervalo, destacaram-se os de Xavier (32 e 36 minutos) e ainda o de Costinha (39).



Diogo Prioste foi, nos primeiros 45 minutos, o protagonista do único remate, sem perigo, por parte do Benfica B, ao fazer passar a bola ao lado do canto superior esquerdo da baliza de Bernardo Fonte.



Na segunda parte, Xavier (46) entrou a rematar e 10 minutos depois foi substituído precocemente por Rodrigo Ramos, numa saída em maca, com queixas no tornozelo direito, após jogada com Bajrami.



Com o Benfica B a conseguir equilibrar mais o jogo na segunda parte, Diogo Prioste igualou o resultado na sequência de bola parada. Nuno Félix marcou o livre para o lado, para João Rêgo, que fez a assistência para o avançado português.



O Tondela não desistiu e Miro, que ao longo do jogo não se atreveu a rematar, apesar das oportunidades, atirou à baliza, para André Gomes defender. Ainda assim, Miro foi à recarga e devolveu a vantagem no marcador, fixando o resultado final.







Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.



Tondela – Benfica B, 2-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Xavier, 20 minutos.



1-1, Diogo Prioste, 78.



2-1, Miro, 88.







Equipas:



- Tondela: Bernardo Fontes, João Afonso, Ricardo Alves, Talocha (Maviram, 83), Tiago Manso (Roberto, 83), Ceitil, Bebeto, Hélder Tavares (Pedro Maranhão, 72), Costinha (Nuno Cunha, 72), Miro e Xavier (Rodrigo Ramos, 57).



(Suplentes: Gabriel Souza, Diego Tavares, João Cesco, Maviram, Nuno Cunha, Cascavel, Rodrigo Ramos, Pedro Maranhão e Roberto).



Treinador: Luís Pinto.



- Benfica B: André Gomes, Diogo Spencer (João Veloso, 90+1), Bajrami, Joshua Wynder (Lenny Lacroix, 73), Francisco Domingues, Diego Prioste, Nuno Félix, Luan Farias (Bernardes, 90+3), Rafael Luís (José Melro, 73), João Rêgo (Tiago Parente, 90+3) e Varela.



(Suplentes: Diogo Ferreira, Lenny Lacroix, Tiago Parente, João Veloso, Tomás Cruz, Paul Okon, Beni Souza, Bernardes e José Melro).



Treinador: Nélson Veríssimo.



Árbitro: Pedro Ramalho (AF Évora).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Bebeto (30), Hélder Tavares (42), Joshua Wynder (45), Bajrami (53), Tiago Manso (78) e Nuno Cunha (79).



Assistência: 2.267 espetadores.