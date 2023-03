Tondela salta seis posições na tabela da II Liga com triunfo na visita à BSAD

Pedro Augusto, aos 24 minutos, e Rafael Barbosa, aos 69, foram os autores dos golos do Tondela, que sobe assim ao sexto posto da tabela classificativa, com 32 pontos, ao passo que a BSAD, que viu João Lima falhar um penálti, aos 42 minutos, é 16.ª, com 23.



Num encontro com raras oportunidades junto das balizas, teve de ser a eficácia a ditar a diferença no marcador, com Pedro Augusto a atirar forte e colocado de muito longe, numa zona frontal, aos 24, para bater Gonçalo Tabuaço, na primeira ocasião de perigo.



Desfeito o ‘nulo’, com os beirões por cima no marcador e no controlo do jogo, a BSAD procurou uma reação e podia mesmo ter chegado à igualdade aos 35, quando Jójó, de cabeça, obrigou Niasse a defesa apertada, pouco antes de travar o penálti de João Lima.



Khacef cometeu falta no interior da grande área, sobre Samuel Lobato, aos 42, mas os ‘azuis’ foram incapazes de ir para intervalo com o empate, devido à grande penalidade algo denunciada de João Lima para as mãos de Niasse, com mérito a adivinhar o lado.



No reatamento, a BSAD dispôs de mais posse de bola, mas totalmente inofensiva, com o Tondela a aproveitar para sair constantemente em transições rápidas, uma das quais concluída com um remate de Arcanjo, ao lado, aos 51, perante uns ‘azuis’ sem ideias.



Um erro grave de Gonçalo Tabuaço, aos 69, acabou por sentenciar o triunfo beirão, ao atrapalhar-se com a bola e deixá-la nos pés de Rafael Barbosa, que aproveitou a baliza deserta para aumentar a vantagem com facilidade, sem que a BSAD voltasse à partida.



Jogo realizado no Estádio Nacional, em Oeiras.



BSAD – Tondela, 0-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Pedro Augusto, 24 minutos.



0-2, Rafael Barbosa, 69.



Equipas:



- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Bernardo Caldeira (Castro, 74), Boni, John Kelechi, Jójó, Rúben Oliveira, Braíma (Fabrício, 59), Samuel Lobato (Tavares, 78), Chico (Yaya, 78), Jefferson e João Lima.



(Suplentes: Dylan Silva, Tavares, Coxixo, Henrique, Yaya, Fofana, Castro, Saramago e Fabrício).



Treinador: Paulo Mendes.



- Tondela: Niasse, Tiago, Manuel Hernando, Ricardo Alves, Khacef, Jota, Bebeto (Betel Munhungo, 90+2), Pedro Augusto, Arcanjo (Strkalj, 62), Rafael Barbosa (Cuba, 90+2) e Daniel dos Anjos (Rúben Fonseca, 79).



(Suplentes: Tear, Alcobia, Fajardo, Betel Munhungo, Cascavel, Simão, Rúben Fonseca, Strkalj e Cuba).



Treinador: Tozé Marreco.



Árbitro: Luís Godinho (AF Évora).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Chico (14), Bernardo Caldeira (49), Bebeto (56) e Jójó (81).



Assistência: Cerca de 200 espetadores.