Tondela segue em frente na prova `rainha`

Yefrei Rodríguez (dois minutos), João Afonso (45+1), Yarlen (55), Jordan Siebatcheu (56) e Yaya Sithole (84) ‘assinaram’ os cinco golos do primodivisionário Tondela, no jogo da terceira ronda, face a um conjunto do Campeonato de Portugal que ainda ‘fez o gosto ao pé’, aos 30, de penálti, por Chiquinho.



O Tondela entrou melhor, adiantando-se no marcador logo aos dois minutos, com um golo de Yefrei Rodríguez.



Em desvantagem, o Vila Real foi resistindo à pressão alta e perfurando o esquadrão ‘auriverde’ até à área adversária, sobretudo pela ala direita e por intermédio de Azevedo, mas sem grande critério nas finalizações.



À passagem do minuto 18, Neto esteve muito perto de empatar, com um cabeceamento nas alturas, mas a bola rasou o ângulo direito.



Logo depois, Chiquinho avançou isolado em direção à área dos ‘beirões’, mas não conseguiu vencer o ‘um para um’ com Canizares, numa altura em que a partida estava muito intensa, com contra-ataques rápidos em ambos os sentidos.



Do lado do Tondela, Pedro Maranhão ameaçou várias vezes a baliza de José Monteiro, mas a bola teimou em passar por cima da trave. A sorte acabou por sorrir ao Vila Real, que empatou aos 30 minutos, numa grande penalidade batida por Chiquinho.



Já nos descontos, João Afonso apareceu sozinho na área transmontana, aproveitou uma bola solta e rematou a ‘contar’, voltando a colocar o Tondela na frente do marcador.



Apesar de o Vila Real ter regressado ao relvado motivado, a segunda parte foi dominada pelo Tondela, que marcou dois golos em dois minutos: Yarlen tirou partido de uma hesitação do guardião alvinegro e ‘assinou’ o terceiro dos ‘auriverdes’ e, logo a seguir, Jordan Siebatcheu aproveitou o ‘desnorte’ da equipa vila-realense e ‘bateu’ José Monteiro.



Os golos do Tondela exaltaram os ânimos no banco e na bancada dos ‘lobos do Marão’. Já dentro de campo, os jogadores continuaram à procura do caminho para a área ‘beirã’. Apesar do esforço dos transmontanos, o Tondela voltou a dilatara vantagem, aos 84 minutos, com um ‘encosto’ certeiro de Yaya Sithole.







Jogo no Complexo Desportivo do Monte da Forca, em Vila Real.



Vila Real – Tondela, 1-5.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



0-1, Yefrei Rodríguez, 02 minutos.



1-1, Chiquinho, 30 (grande penalidade).



1-2, João Afonso, 45+1.



1-3, Yarlen, 55.



1-4, Jordan Siebatcheu, 56.



1-5, Yaya Sithole, 84.



Equipas:



- Vila Real: José Monteiro, Gonçalo Liça, Francisco Neto, Gonçalo Cardoso, Afonso Vilas Boas (Cláudio Mateus, 44), Gustavo Teixeira (Mika, 59), Samu (Telinhos, 69), Lote, André Azevedo (João Sousa, 69), Miguelito e Chiquinho.



(Suplentes: Titinho, Telinhos, Joel, Cláudio Mateus, Mika, João Sousa, Armando, Vivaldo e Mini).



Treinador: Nuno Gonçalves.



- Tondela: Lucas Canizares, Tiago Manso, João Afonso, Christian Marques, Remy Vita, Joe Hodge (Yaya Sithole, 46), Cícero, Xabi Huarte (Jordan Siebatcheu, 46), Pedro Maranhão (Diego Tavares, 78), Yefrei Rodríguez (Afonso Rodrigues, 71) e Yarlen (Hélder Tavares, 71).



(Suplentes: Gabriel Souza, Bebeto, Diego Tavares, Hélder Tavares, Yaya Sithole, Rony Lopes, Ivan Cavaleiro, Afonso Rodrigues e Jordan Siebatcheu).



Treinador: Ivo Vieira.



Árbitro: Márcio Torres (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lote (65), Pedro Maranhão (65) e Hélder Tavares (90+2). Cartão vermelho direto para Mini (60, no banco).



Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.

