Tondela segue na Taça de Portugal

Abdoulaye Ba (7 minutos) e Roberto (48) garantiram a passagem à quarta eliminatória da Taça de Portugal do Tondela, que sofreu um golo de Diogo Castro (52).



Abdoulaye Ba marcou na primeira oportunidade de golo, na marcação de uma grande penalidade, ao minuto sete, após uma falta na grande área sobre Luan Farias, colocando o Tondela em vantagem.



O 1.º de Dezembro teve uma oportunidade de igualar o resultado na marcação de um livre, com Rúben Marques (21) a rematar para boa defesa de Léo.



Numa primeira parte equilibrada e sem oportunidades de golo, o lance mais perigoso foi para a equipa de Rui Maside, após um livre marcado por Yerfin Lobo, com a bola a tabelar em Roberto e a bater na barra.



Na segunda parte, a formação de Tozé Marreco entrou a marcar, com Roberto (48) a cabecear para o interior da baliza, após assistência por Cícero, e, dois minutos mais tarde, Diogo Castro (52) diminuiu a diferença no marcador.



Num jogo sem grandes oportunidades de golo, destacaram-se Ricardo Alves (75), que cabeceou ao lado, Daniel dos Anjos (82), que rematou para as mãos do guarda-redes, e Luan Farias (87), que foi atirou direito ao corpo de Diogo Almeida.







Jogo no Estádio João Cardoso.



Tondela – 1.º de Dezembro: 2-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Abdoulaye Ba, 07 minutos.



2-0, Roberto, 48.



2-1, Diogo Castro, 52.







Equipas:



– Tondela: Léo, Abdoulaye Ba, Ricardo Alves, Tiago Almeida, Hélder Tavares (Yaya Sithole, 72), Ceitil (Jota, 88), Cícero, Luís Rocha (Lucas Barros, 72), Rui Gomes (Costinha, 64), Roberto (Daniel dos Anjos, 72) e Luan Farias.



(Suplentes: Ricardo Silva, Bebeto, Lucas Barros, Jota, Yaya Sithole, Costinha, Bruno Cuba, Daniel dos Anjos e Gustavo França).



Treinador: Tozé Marreco.



- 1.º de Dezembro: Diogo Almeida, Diogo Coelho (Timo Paerthoens, 79), Rodrigo Luís, Tiago Simões, Alexandre Sousa, Rúben Marques, Diogo Castro (Lisandro Menezes, 83), Diogo Grácio, Idrisa Sambú (Hugo Cardoso, 69), Umaro Baldé (Tiago Pinto, 79) e Yerfin Lobo (Bernardo Silva, 69).



(Suplentes: Rafael Marcelino, Duarte Henriques, Lisandro Menezes, Timo Paerthoens, Tomás Mendes, Tiago Santos, Tiago Pinto, Bernardo Silva, Hugo Cardoso).



Treinador: Rui Maside.



Árbitro: Sérgio Guelho (AF Guarda).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Yerfin Lobo (24), Tozé Marreco (35), Hélder Tavares (69), Umaro Baldé (78), Tiago Simões (81 e 90+4) e Lisandro Menezes (90+6). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Tiago Simões (90+4).



Assistência: 812 espetadores.