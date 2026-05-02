Tondela tem de vencer na visita ao Casa Pia para lutar por manutenção

“Vejo a equipa concentrada, com noção de quão importante é o jogo de amanhã (domingo). Não há que esconder, nem usar eufemismos. Jogamos contra uma equipa que se calhar tem dois resultados que lhe pode interessar e a nós só nos pode interessar um resultado”, reconheceu Gonçalo Feio.



O técnico do Tondela falava em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de domingo, às 15:30, no Estádio Municipal de Rio Maior, depois de um empate em casa do Sporting, o que “deu um alento e acreditar à equipa e aos adeptos”.



“Temos de estar preparados para um jogo duro, de detalhe, de caráter e jogar o jogo”, afirmou, acrescentando que “a emoção tem que acabar no momento em que os jogadores se foquem nas suas funções e no seu papel com a equipa”, disse.



Sobre o adversário, o técnico dos beirões disse que “é uma equipa que tem capacidade para jogar, tem intérpretes para jogar e tem soluções” a vários níveis, seja “no transporte da bola ou nas segundas bolas”, seja “a pressionar, que faz muito bem”.



“Nós temos de ter a capacidade de nos adaptar” aos momentos de jogo, nomeadamente nos que o Casa Pia torna “bastante presentes”, como “o controlo das segundas bolas e dos duelos aéreos” e “esses momentos vão ser bastante importantes”.



O Tondela, no 17.º e penúltimo lugar, zona de despromoção, com 22 pontos, defronta o Casa Pia, 16.º, com 26, pelas 15:30 de domingo, em jogo da 32.ª jornada, com arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.



