Tondela vai a casa do AVS para ganhar com ou sem qualidade no jogo

“Está na hora de dizermos que, neste momento, quase que não é para jogar. É para ganhar. E esse é o objetivo do jogo, porque, perante aquilo que são as nossas ideias, o nosso objetivo […] neste momento, não precisamos de jogar, precisamos de ganhar”, assumiu.



Ivo Vieira reforçou que é um treinador “que gosta de dar qualidade ao jogo”, mas a equipa precisa “de ter argumentos para isso” e, depois das derrotas, uma para o campeonato, na receção ao Sporting, e outra para a Taça da Liga, em casa do Benfica, em que “não foi possível ter qualidade, nem marcar”, agora o “foco é ganhar”.



“Jogar bem e ganhar é fantástico, eu gostava, mas temos de perceber que, além de podermos ter momentos bons, temos de ser uma equipa de luta, de garra, de empenho, de querer, de assumir este desafio como um momento importante para aquilo que pode ser o futuro do Tondela, e os jogadores têm de sentir isso. Eu sinto isso como treinador e vamos todos com esse intuito e na sequência disso a qualidade pode aparecer de forma natural”, afirmou.



O treinador falava em conferência de imprensa de antevisão à 10.ª jornada do campeonato, antes da deslocação à Vila das Aves, pelas 15:30 de domingo, em jogo entre duas equipas que ocupam os últimos lugares da tabela da I Liga.



“Nós temos de pensar muito naquilo que temos de fazer, respeitando o AVS. […] O que vai diferenciar será um ou dois factos: a vontade, o querer e a competência dentro do jogo e temos de ser muito competentes na abordagem ao jogo para somar pontos”, disse.



Ivo Vieira adiantou ainda que “alguns jogadores” utilizados nos jogos para a Taça de Portugal, frente ao Vila Real, e para a Taça da Liga, frente ao Benfica, e que não têm tido lugar no campeonato, “trabalharam e demonstraram que têm lugar” no ‘onze’.



“Os jogadores têm que perceber e sentir que em cada momento têm que fazer o melhor deles. Está mais do que na altura, e no momento, de eles perceberem que têm de fazer muito mais perante aquilo que são as oportunidades que têm tido”, alertou.



Tondela, em 17.º lugar, com cinco pontos, e AVS, último, com um, defrontam-se no domingo, pelas 15:30, no Estádio do Clube Desportivo das Aves, com arbitragem de Luís Filipe, da Associação de Futebol de Lisboa.

