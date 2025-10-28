Tondela vai a casa do Benfica com vontade de mostrar o melhor da equipa beirã

“Sabemos das dificuldades que nos vão por […] e é verdade que o nosso foco principal é o campeonato, mas não vamos descurar as outras competições e agora vamos tentar fazer o nosso melhor”, disse Ivo Vieira.



O treinador ‘auriverde’ falava aos jornalistas na antevisão ao encontro dos quartos de final da Taça da Liga, esta quarta-feira, às 20:45, no Estádio da Luz, sob a arbitragem de Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga.



Depois de receber o Sporting no domingo, num jogo a contar para o campeonato em que perdeu por 3-0, Ivo Vieira adiantou que este jogo frente, “mais uma vez, a uma equipa forte” é “uma oportunidade de inverter um bocadinho aquilo que foi a imagem menos conseguida no último” desafio em casa.



“É para isso que vamos, para tentar fazer o nosso melhor, discutir o resultado, num contexto e cenário difíceis, contra uma equipa forte, e temos de estar preparados para isso, acreditar, confiar naquilo que podemos fazer e fazer melhor do que temos feito ultimamente”, reconheceu.



Ivo Vieira adiantou que vai fazer “algumas alterações” ao ‘onze’ inicial, porque “há imensos jogadores que trabalham para ter uma oportunidade” e “muitos deles ‘choram’, no bom sentido da palavra, para poder ter um espaço na equipa e têm essa oportunidade” agora, tal como aconteceu nos jogos da Taça de Portugal.



“Há jogadores que podem dar continuidade no ‘onze’ e há outros que podem perder esse espaço. Tem tudo a ver com o rendimento e eles têm de perceber que estes jogos também servem para isso”, assumiu.



O técnico reconheceu que vai enfrentar um “jogo aliciante, em termos de visibilidade, com uma equipa gigante em Portugal e eles [os jogadores do Tondela] não podem reclamar, nem pouco mais ou menos desta grande oportunidade para se mostrarem, para lutarem pela equipa e para aumentarem a sua performance para ganharem espaço no ‘onze’” inicial.



“Temos de correr riscos para a equipa poder crescer, para poder encarar aquilo que é o futuro com mais ambição e de uma forma mais leve naquilo que é o jogo e sentir que podemos fazer muita coisa neste jogo que poderá fazer a equipa crescer no seu todo, em termos de dinâmicas de jogo e de intensão e é isso que vamos procurar a lutar pelo resultado”, revelou.



Sobre o adversário, Ivo Vieira reconheceu que tem “dúvidas em relação à equipa” que o Benfica vai apresentar esta quarta-feira, em todo o caso, vincou que “é sempre competente, competitiva, com muitas alternativas e muitos argumentos”.



“É uma equipa habituada a lutar por títulos, os jogadores são de uma grande valia, independentemente daqueles que estiverem em campo, que também estarão com fome de mostrar ao seu treinador que têm espaço no seu ‘onze’ base e por isso vai ser uma equipa fortíssima e nós temos de estar preparados para isso e dar uma resposta positiva”, realçou.

