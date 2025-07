Tondela vence Benfica B em jogo da pré-época

Rodrigo Cascavel deu vantagem ao Tondela ainda na primeira parte, aos 12 minutos, e no segundo tempo Nuno Cunha ‘bisou’ (58 e 65) colocando a equipa beirã com uma vantagem segura.



Do lado do Benfica B, da II Liga, Francisco Silva fechou o resultado aos 79 minutos, diminuindo a vantagem sobre o adversário que na próxima época vai disputar a I Liga.



O treinador Ivo Vieira colocou a grande maioria dos jogadores em campo, sendo que na primeira parte alinharam Bernardo Fontes, Tiago Manso, João Afonso, João Cesco e Talocha, Hélder Tavares, Cícero e Léo, Moudjatovic, Miro e Cascavel.



Na segunda parte foram a jogo Gabriel Souza, Bebeto Diego Tavares, Brayan Medina e Maviram, Ceitil, Joe Hodge e Nuno Cunha (Xabi Huarte), Afonso Rodrigues, Tray Fuller e Pedro Maranhão.



O jogo realizou-se na Academia da Associação de Futebol de Viseu, na freguesia de Mundão, em Viseu, e o próximo jogo de preparação será com o também primodivisionário Nacional, no dia 24 de julho.