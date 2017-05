Tondela vence em Arouca e mantém luta pela manutenção na I Liga

Lusa 13 Mai, 2017, 17:54 / atualizado em 13 Mai, 2017, 19:36 | Futebol Nacional

Pedro Nuno, aos 11 e 78 minutos, marcou os golos da formação tondelense, depois de o Arouca ter inaugurado o marcador, por intermédio do médio brasileiro Rafael Crivellaro, aos 10.

Com este triunfo, o Tondela permanece no 17.º e penúltimo lugar, com 29 pontos, menos um do que o Moreirense e menos três do que o Arouca. Na última ronda, os tondelenses recebem o Sporting de Braga, o Moreirense o FC Porto e o Arouca visita o Estoril-Praia.