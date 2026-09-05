Tondela vence FC Porto B





(Com Lusa)

Arjen van der Heide inaugurou o marcador aos 29 minutos, Tomané (47) marcou na segunda parte e João Lima (87) fechou o resultado do primeiro jogo da quinta jornada, com o Tondela a conquistar três pontos em casa, frente ao FC Porto B.Com esta vitória, o Tondela soma seis pontos e ocupa, provisoriamente, a 12.ª posição, enquanto o FC Porto B mantém os três pontos e, à condição, o 15.º lugar da tabela classificativa da II Liga de futebolO Tondela entrou superior, apesar do primeiro remate à baliza perigoso sair do FC Porto B, com Mide (12) a colocar a bola nas mãos do guarda-redes Carlão.Até aos 30 minutos foi a equipa da casa quem pressionou e rematou mais, e a persistência da formação de Ricardo Costa acabou por dar frutos, com Arjen van der Heide (29) a inaugurar o marcador com um remate canhoto, rasteiro, para o fundo da baliza.Até ao intervalo, apesar de o FC Porto B não ter conseguido reagir à desvantagem no marcador, conseguiu subir mais no terreno e equilibrar a partida.No entanto, Tomané (47 minutos) aumentou a vantagem no marcador no início da segunda parte, ao cabecear para o fundo da baliza, com assistência de Carraça, na sequência de uma jogada organizada desde o meio campo até à grande área portista.A pressão da formação de Ricardo Costa manteve-se superior ao adversário, liderado por João Brandão, com os remates perigosos a saírem da equipa da casa.Nos últimos 10 minutos o FC Porto B tentou recuperar, mas apesar de conseguir estar mais tempo na grande área do Tondela, não criaram perigo nos remates realizados.Nesse período final, João Lima (87) ainda aumentou a vantagem e selou resultado final nos três golos de vantagem.Jogo no Estádio João Cardoso, em Tondela.Tondela – FC Porto B, 3-0.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Arjen van der Heide, 29 minutos.2-0, Tomané, 47.3-0, João Lima, 87.Equipas:– Tondela: Carlão, Carraça, Christian Marques, Farru, Zé Ricardo, Cascavel, Cícero (Mateus Sarará, 61), Hugo Félix (Xabi Huarte, 72), Arjen van der Heide (Tiago Dias, 61), Tomané (Richarllyson, 75) e Gastón Novero (João Lima, 75).(Suplentes: Rodrigo Silva, Bebeto, Ian Kamga, João Afonso, Bruno Almeida, Yaya Sithole, Mateus Sarará, Tiago Dias, Xabi Huarte, Hélder Tavares, Richarllyson e João Lima).Treinador: Ricardo Costa.- FC Porto B: João Afonso, Dinis Rodrigues, Luís Gomes, António Ribeiro, Yoan Pereira, Tiago Silva (Eirik Granaas, 58), Bernardo Lima (João Teixeira, 58), Duarte Cunha (Varela, 46), Mateus Mide, Kauê Rodrigues (Martim Cunha, 67) e Melnichenka (Eduardo Ferreira, 46).(Suplentes: Gonçalo Silva, Gonçalo Ribeiro, Emanuel Benjamin, Tiago Ferreira, Martim Cunha, Martim Chelmik, Eirik Granaas, João Teixeira, Varela, Eduardo Ferreira, Mame Niang e Gabriel Veron).Treinador: João Brandão.Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bernardo Lima (14), Tiago Silva (35), Arjen van der Heide (40), Ricardo Costa (41), Gastón Novero (41), Hélder Tavares (42, no banco), Duarte Cunha (44), Mateus Mide (49) e Farru (52).Assistência: 1.134 espectadores.