Tondela vence Rio Ave no prolongamento e está nas meias da Taça de Portugal

O avançado dos beirões, que foi lançado no jogo apenas nesse tempo extra, justificou a aposta ao apontar o tento decisivo aos 96 minutos, numa altura em que os vila-condenses jogavam em inferioridade, pela expulsão de Aderllan Santos, permitindo à equipa que compete na I Liga avançar de forma inédita para esta fase competição.A partida até teve um primeiro tempo marcado por uma toada de equilíbrio, com as duas equipas avessas a correr riscos, derivando o jogo para inconsequentes batalhas no campo, que foram afastando o perigo de ambas as balizasA construção ofensiva no último terço revelava-se uma dificuldade para os dois conjuntos, fazendo com que o primeiro remate enquadrado com uma das balizas surgisse já depois da meia hora, numa tentativa de longe do tondelense Boselli.O Rio Ave, que milita na II Liga, mostrava-se um pouco mais afoito nas transições, mas só criou algum perigo para o guarda-redes contrário nos primeiros minutos do desafio, num cabeceamento de Renato Pantalon, ao lado, justificando que o nulo se arrastasse até ao intervalo.O regresso do intervalo não trouxe uma mudança de paradigma no desafio, que só passou a ganhar contornos mais emocionantes, depois da hora de jogo, quando o Rio Ave ficou reduzido a dez unidades, por expulsão de Aderllan.A partir daí, as equipas sentiram que tinham de arriscar, com o Tondela, mais rematador e perigoso, a impor algum ascendente, e o Rio Ave a responder em contra-ataque, chegando mesmo a introduzir a bola na baliza contrária, por Gabrielzinho, mas num lance anulado por fora de jogo.Apesar da maior ambição sentida, a finalização continuava a ser uma pecha para ambos conjuntos, que não conseguiram alterar o 0-0, precipitando um prolongamento que correu de feição para os beirões.Isto porque logo aos 96 minutos, Dadashov, que tinha sido lançando instantes antes no desafio, derrubou resistência do Rio Ave, com um 'chapéu' ao guardião Leo Vieira, após assistência de Telmo Arcanjo, num golo que impôs o 1-0, apesar do inconformismo constante do Rio Ave, que por Sávio ainda ameaçou o resgatar do empate com um livre devolvido pelo poste.Jogo no Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde.Rio Ave – Tondela, 0-1 (após prolongamento).Ao intervalo: 0-0.No final do tempo regulamentar: 0-1.No final da primeira parte do prolongamento: 0-0.Marcadores:0-1, Dadashov, 96 minutos.Equipas:- Rio Ave: Léo Vieira, Aderllan Santos, Renato Pantalon, Sávio, Sylla (Ukra, 91), Vítor Gomes, Guga (Pedro Mendes, 81), Pedro Amaral (Gabrielzinho, 33), Joca (João Graça, 104), Aziz (Amine, 81) e Zé Manuel (Hugo Gomes, 65).(Suplentes: Jhonatan, Hugo Gomes, Amine, Ukra, Pedro Mendes, João Graça e Gabrielzinho).Treinador: Luís Freire.- Tondela: Niasse, Tiago Almeida (Bebeto, 90), Ricardo Alves (Rafael Barbosa. 78), Sagnan, Neto Borges (Khacef, 114), Pedro Augusto, Manu Hernando, Tiago Dantas, Salvador Agra, Boselli (Telmo Arcanjo, 90) e Daniel dos Anjos (Dadashov, 95).(Suplentes: Tear, Dadashov, Bebeto, Khacef, Rafael Barbosa, Eduardo Quaresma e Telmo Arcanjo).Treinador: Pako Ayestarán.Árbitro: Artur Soares Dias (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Aderllan Santos (06 e 63), Ricardo Alves (50), Boselli (75), Manu Hernando (82), Salvador Agra (105), Hugo Gomes (106) e Rafael Barbosa (119). Cartão vermelho por acumulação para Aderllan Santos (63)Assistência: cerca de 1000 espetadores