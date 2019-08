Toni Conceição vê estabilidade em Benfica e Sp. Braga

Para o técnico FC Porto e Sporting vivem ainda em indefinição daí os tremeliques da primeira jornada.



Ainda é prematuro fazer conjeturas mas Toni admite, em declarações ao jornalista da Antena 1 Fernando Eurico, que ao Sporting de Braga basta um dos "grandes" distrair-se e os minhotos de Ricardo Sá Pinto, podem chegar ao pódio do campeonato.



Toni Conceição que já treinou na Arábia Saudita, no Chipre e na Roménia na análise ao arranque do campeonato português numa altura em que está na eminência de voltar a emigrar.