Torreeense apura-se para a final da Taça de Portugal feminina pela primeira vez

Em Braga, a formação de Torres Vedras, que tinha vencido em casa por 3-0, inaugurou o marcador por intermédio de Rafaela Rufino, aos 31 minutos, e ampliou a vantagem aos 86, com um tento de Raquel Ferreira.



Com este resultado, o Torreeense garante o apuramento para a final da Taça de Portugal, agendada para o dia 17 de maio, no Estádio Nacional, no Jamor, enfrentando a formação vencedora da outra meia-final, que também se disputa hoje.



O Benfica, pentacampeão nacional e detentor do troféu, visita o Valadares Gaia, depois do empate 2-2 no jogo da primeira mão, disputado do Seixal.