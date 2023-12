Torreense anuncia saída do treinador Rui Ferreira

"A Sport Clube União Torreense Futebol SAD informa que Rui Ferreira já não é o treinador da sua equipa sénior masculina de futebol, enaltecendo, no entanto, a sua dedicação e profissionalismo. Ao técnico Rui Ferreira, a Sport Clube União Torreense Futebol SAD deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais", escreveu o clube em comunicado divulgado nas redes sociais.



O treinador, de 50 anos, tinha chegado aos 'azuis grená' no início da presente temporada, substituindo Pedro Moreira no cargo, tendo, desde então, somado oito vitórias e seis empates em 18 partidas.



Rui Ferreira contabilizou cinco triunfos e cinco empates em 13 jornadas do campeonato, atingiu a quarta eliminatória da Taça de Portugal, deixando pelo caminho o primodivisionário Rio Ave, e não foi além da segunda eliminatória da Taça da Liga.