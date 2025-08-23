Torreense bate Académico de Viseu e soma segundo triunfo seguido

No Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, Anthony Correia até abriu o ativo logo aos dois minutos para o conjunto de Viseu, mas o emblema do Oeste conseguiu a reviravolta com tentos de Stopira e Pité, aos 64 e 78, respetivamente.



Com este desfecho, o Torreense subiu provisoriamente à terceira posição do campeonato, com seis pontos em três jornadas, ao passo que o Académico de Viseu, que continua sem triunfar no campeonato, é 15.º classificado, com apenas um ponto.



E os viseenses não poderiam ter pedido melhor entrada em Torres Vedras: aos dois minutos, Anthony Correia aproveitou um primeiro cabeceamento de André Clóvis para inaugurar o marcador na sequência de um canto.



O golo mereceu a pronta reação do Torreense, que esteve próximo do empate logo de seguida por Manu Pozo e por Dany Jean, mas nada mudou até ao intervalo.



A resposta, de resto, surgiu apenas aos 64 minutos, quando Stopira saltou mais alto dos que os adversários, após um canto à direita, e fez a igualdade.



Insatisfeitos, foram os ‘azuis-grená’ quem mais procuraram a vitória, tendo conseguido mesmo completar a reviravolta aos 78, através de um cabeceamento certeiro de Pité, que tinha entrado já no decorrer da partida.







Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – Académico de Viseu, 2-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Anthony Correia, 02 minutos.



1-1, Stopira, 64.



2-1, Pité, 78.







Equipas:



- Torreense: Lucas Paes, David Bruno (Ismail Seydi, 64), N´Tamon Elie, Stopira, Javi Vázquez, Arnau Casas, João Costinha, Léo Silva (Alejandro Alfaro, 46), Manuel Pozo (Ipalibo, 86), Dany Jean (Danilo Ferreira, 76) e Kévin Zohi (Pité, 64).



(Suplentes: Unai Pérez, Afonso Peixoto, Brian Agbor, Danilo Ferreira, Jack Ipalibo, Pité, Alejandro Alfaro, Arielson, Ismail Seydi).



Treinador: Diogo Santos.



- Académico de Viseu: Bruno Brígido, Tomás Domingos, Nikos Michelis, Anthony Correia, Pedro Barcelos, Igor Milioransa, Soufiane Messeguem (Nils Mortimer, 71), Luís Silva (Samba Koné , 81), Robinho (João Guilherme, 58), Simão Silva (Chamito, 58) e André Clóvis (Lorougnon Gohi, 58).



(Suplentes: Matheus Sampaio, Benjamín Rojas, Rodrigo Guedes, João Guilherme, Samba Koné, Nils Mortimer, Lorougnon Gohi, Chamito e Kaique).



Treinador: José Ribeiro.







Árbitro: Miguel Nogueira (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Luís Silva (15), Arnau Casas (20), Robinho (45) e Javi Vázquez (79).



Assistência: 1.163 espetadores.