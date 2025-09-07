Torreense bate Benfica com reviravolta e conquista Supertaça feminina

Os golos de Gerda Konst, de cabeça, aos 11 minutos, e Jesi Rossman, aos 36, permitiram às comandadas de Gonçalo Nunes reverter uma situação de desvantagem e repetir a marcha do marcador que havia sucedido no último confronto entre as duas equipas, em maio, pela decisão da Taça.



Desta feita, todavia, o conjunto de Torres Vedras não necessitou do prolongamento para conquistar novo troféu, igualmente inédito no seu historial, e garantiu o segundo triunfo consecutivo perante o Benfica.



De nada valeu às ‘encarnadas’ uma entrada triunfal com golo ao primeiro minuto de jogo por Diana Silva - em estreia, após ter sido contratada ao rival Sporting.



A primeira partida jogou-se a um ritmo frenético, que começou com a abertura do marcador com apenas 29 segundos disputados e através de uma boa jogada de envolvimento do Benfica e Diana Silva, solta ao segundo poste, marcou na sua primeira partida oficial pelas pentacampeãs.



Todavia, rapidamente, o Torreense equilibrou as operações e primeiro deu o seu primeiro sinal de perigo com um traiçoeiro remate de ‘trivela’ de Bruna Ramos, que embateu no relvado antes de chegar junto da guarda-redes Lena Pauels, que sacudiu a bola para canto à passagem dos dez minutos de jogo.



Menos de um minuto passado, o emblema de Torres Vedras igualou o resultado no seguimento desse mesmo canto. Em jogada de insistência, Gerda Konst saltou mais alto que a defesa contrária e cabeceou certeiro.



A reviravolta no resultado surgiu aos 36 minutos, momento em que Jesi Rossman surgiu na recarga a uma defesa de Lena Pauels sobre a linha de golo.



Ferido no orgulho, o Benfica teve a igualdade muito próxima por duas ocasiões antes do intervalo: primeiro, aos 44 minutos, Marit Bratberg-Lund atirou ao travessão num livre lateral batido em jeito pela esquerda e logo depois, no minuto seguinte, Lúcia Alves ainda celebrou o 2-2, mas o golo seria invalidado após revisão do videoárbitro por fora de jogo de Diana Silva.



Na segunda parte, o Benfica abordava a posição de desvantagem com uma postura ofensiva e rematadora perante algumas boas intervenções da guarda-redes Janny Belém, e já em tempo de compensação o encontro esteve parado para análise a possível grande penalidade favorável às ‘águias’, mas após visionar as imagens televisivas a juíza Catarina Campos sancionou falta ofensiva e o resultado manteve-se até final.



Jogo no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril.



Benfica – Torreense, 1-2.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadoras:



1-0, Diana Silva, 01 minutos.



1-1, Gerda Konst, 12.



1-2, Jesi Rossman, 36.







Equipas:



- Benfica: Lena Pauels, Catarina Amado (Caroline Moller, 57), Diana Gomes, Carole Costa, Marit Bratberg-Lund, Beatriz Cameirão (Carolina Tristão, 63), Anna Gasper, Lúcia Alves (Salomé Prat, 77), Diana Silva, Chandra Davidson (Cristina Martín-Prieto, 57) e Nycole Raysla.



(Suplentes: Rute Costa, Salomé Prat, Cristina Martín-Prieto, Caroline Moller, Letícia Almeida, Christy Ucheibe, Rakel Engesvik, Carolina Tristão e Neide Guedes).



Treinador: Ivan Baptista.



- Torreense: Janny Belém, Jesi Rossman, Carolina Correia, Bárbara Lopes, Bruna Ramos, Raquel Ferreira (Nicole Nunes, 68), Gerda Konst, Catarina Pereira (Rafaela Rufino, 78), Paloma Lemos (Daniuska Rodríguez, 78), Maile Hayes (Tessa Salvestrin, 89) e Janaína Weimer (Ava Seelenfreund, 68).



(Suplentes: Claire Henninger, Matilde Costa, Daniuska Rodriguez, Rafaela Rufino, Ava Seelenfreund, Tessa Salvestrin, Nicole Nunes, Vera Cid e Margarida Guerreiro).



Treinador: Gonçalo Nunes.



Árbitra: Catarina Campos (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Marit Bratberg-Lund (76), Gerda Konst (90+8) e Caroline Moller (90+8)



Assistência: 3.104 espetadores.



