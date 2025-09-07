Torreense bate Benfica e conquista Supertaça feminina
O Torreense conquistou hoje pela primeira vez a Supertaça feminina de futebol, ao vencer por 2-1 o Benfica, pentacampeão nacional, que já tinha batido na final da Taça de Portugal.
As `encarnadas` foram as primeiras a marcar, por Diana Silva, quando ainda nem um minuto estava decorrido, mas o emblema de Torres Vedras concretizou a reviravolta, ainda na parte inicial, com golos de Konst, aos 11, e Jesi Rossman, aos 36.
O Torreense inscreveu o seu nome na lista de seis vencedores da Supertaça, sucedendo no historial ao Sporting, que, tal como o Benfica, já ergueu este troféu em três ocasiões.
