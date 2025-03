Torreense bate Paços de Ferreira e volta a ganhar em casa dois meses depois

Em jogo da 25.ª jornada da II Liga portuguesa de futebol, o espanhol inaugurou o marcador na sequência de um excelente remate ao ângulo, aos nove minutos, resultado que o próprio se encarregou de dilatar aos 37, instantes antes de ter "provocado" a expulsão de Gonçalo Cardoso, que deixou os 'pacenses' reduzidos a dez elementos durante toda a segunda parte.



Na etapa complementar, Ethyan González 'selou' o resultado final, aos 83, na conversão de uma grande penalidade que resultou na expulsão de Marcos Paulo, a segunda da partida para a formação visitante.



Com este resultado, o Torreense voltou a ganhar após um empate e uma derrota, subindo provisoriamente ao sexto lugar, com 39 pontos, mais 12 do que o Paços de Ferreira, que é 15.º classificado e que averbou a quarta jornada consecutiva sem ganhar.



O jogo não poderia ter começado melhor para o Torreense: aos nove minutos, Manuel Pozo, à esquerda do ataque, descaiu para a zona central e, ainda de fora da área, rematou colocado ao ângulo superior esquerdo.



A intensidade do encontro acabaria por baixar nos instantes seguintes, até que, aos 37, Manuel Pozo chegou ao 'bis', finalizando com sucesso uma jogada que começou com uma recuperação de bola em zona ofensiva e em que o espanhol, já isolado, acabou por bater o guarda-redes Jeimes Menezes.



Respondeu Ivan Pavlic pelos 'pacenses', todavia, a expulsão de Gonçalo Cardoso, aos 41, dificultou ainda mais a vida ao conjunto liderado por Carlos Fangueiro, que passou a jogar em inferioridade numérica e com dois golos de desvantagem.



Na segunda parte, nota para mais dois lances de perigo, todavia, foi Ethyan González o responsável por fechar o marcador na conversão de uma grande penalidade que resultou na expulsão de Marcos Paulo, a segunda do encontro.











Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense -- Paços de Ferreira, 3-0.



Ao intervalo: 2-0.







Marcadores:



1-0, Manuel Pozo, 09 minutos.



2-0, Manuel Pozo, 37.



3-0, Ethyan González, 83 (grande penalidade).







Equipas:



- Torreense: Lucas Paes, Dani Bolt (David Costa, 60), Elie Ahouonon, Né Lopes, Julien Lomboto (Stopira, 73), Javi Vázquez, Léo Silva, Rúben Pinto (Juan Balanta, 60), Manuel Pozo (Aboubacar Ali, 82), Ethyan González e Dany Jean (Mathys Jean-Marie, 60).



(Suplentes: Thiago Rodrigues, Stopira, Vasco Oliveira, Brian Agbor, Pité, Juan Balanta, David Costa, Mathys Jean-Marie e Aboubacar Ali).



Treinador: Tiago Fernandes.







- Paços de Ferreira: Jeimes Menezes, Anilson, Ícaro Silva, Gonçalo Cardoso, Antunes, Marcos Paulo, Ivan Pavlic (Rui Pedro, 74), Gonçalo Nogueira (Miguel Mota, 87), João Caiado (Rui Fonte, 59), Ronaldo Lumungo (Welton Júnior, 59) e Uladzislau Marozau (André Liberal, 74).



(Suplentes: Marafona, Miguel Mota, Rui Pedro, Aliou Niang, Tomás Teixeira, Welton Júnior, Joffrey Bazié, Rui Fonte e André Liberal).



Treinador: Carlos Fangueiro.







Árbitro: Flávio Jesus (AF Aveiro).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Dani Bolt (05), Ícaro Silva (30), Ivan Pavlic (72) e Welton Júnior (90+3). Cartão vermelho direto para Gonçalo Cardoso (41) e para Marcos Paulo (77).







Assistência: 530 espectadores.