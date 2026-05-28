Torreense busca novo sonho com I Liga, Casa Pia procura manter-se no escalão

O jogo, que tem início marcado para as 20h00 e vai ser arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria, marca também o fim da carreira do defesa central dos 'gansos' José Fonte, aos 42 anos, após conquistar o inédito título europeu ao serviço de Portugal, em 2016, e a primeira edição da Liga das Nações, em 2019.





Casa Pia receia aglomeração de adeptos torrienses junto ao estádio de Rio Maior



O Casa Pia assumiu na quarta-feira o receio da aglomeração de adeptos do Torreense junto ao estádio de Rio Maior, onde hoje vai disputar com o emblema do Oeste a última vaga na I Liga de futebol.



Em comunicado, depois de confirmar ter cedido bilhetes correspondentes a 5% da capacidade do recinto ribatejano ao adversário – aproximadamente 350 –, bem como os regulamentares 100 ingressos de categoria um e 50 convites, o Casa Pia, que restringiu a ocupação das bancadas aos seus sócios, expressou preocupações com a segurança nas imediações do campo.



“Nesse sentido, e perante a informação relativa à deslocação de um elevado número de adeptos visitantes sem bilhete por parte do Torreense, o Casa Pia solicitou preventivamente à Guarda Nacional Republicana o reforço do perímetro de segurança do recinto desportivo, à medida daquilo que todo o evento representa para ambos os clubes. Tal pretensão veio, porém, a ser rejeitada”, lamenta o clube lisboeta.



Assegurando não se opor “ao apoio, convívio ou festejo dos adeptos da equipa visitante” - que no domingo se tornou no primeiro clube de uma divisão secundária a conquistar a Taça de Portugal, ao derrotar o Sporting, detentor do troféu, por 2-1, após prolongamento - o Casa Pia detalha os seus receios.



“No entanto, o clube [Casa Pia] considera que iniciativas, como uma ‘fan zone’ destinada à concentração de adeptos visitantes, no perímetro das imediações do estádio, não reúnem as condições adequadas de segurança e gestão operacional, numa situação sem precedentes e que não encontra paralelo noutros recintos desportivos”, prosseguem os ‘gansos’.



Casa Pia, 16.º e antepenúltimo da I Liga, e Torreense, terceiro da II Liga, vão voltar a encontrar-se hoje, a partir das 20:00, depois da igualdade 0-0 em Torres Vedras.



O Casa Pia está há quatro épocas consecutivas no principal escalão, ao qual regressou depois da inédita presença em 1938/39, enquanto o Torreense esteve em seis ocasiões entre os 'grandes', tendo sido despromovido nas três últimas, 1991/92, 1964/65 e 1958/59.



“O Casa Pia considera fundamental garantir todas as condições de segurança para os adeptos que se deslocarão a Rio Maior, em particular os muitos jovens e crianças casapianas que irão apoiar a equipa”, salienta o emblema lisboeta.



Os ‘gansos’ rematam o comunicado reafirmando “o seu compromisso com os princípios do ‘fair play’, da responsabilidade organizativa e do estrito cumprimento das normas e regulamentos aplicáveis, mantendo total disponibilidade para colaborar com todas as entidades competentes na promoção de um espetáculo de futebol digno, seguro e à altura daquilo que o futebol português deve representar”.



De acordo com o sítio oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), o Estádio Municipal de Rio Maior, que tem sido casa do emblema de Pina Manique desde o regresso ao primeiro escalão, tem capacidade para 6.984 espetadores.





Casa Pia cede bilhetes ao Torreense mas restringe bancada a sócios no jogo decisivo

O Casa Pia assegurou a cedência dos bilhetes previstos ao Torreense, para o jogo decisivo de acesso à I Liga de futebol, esta quinta-feira, mas confirmou à Lusa ter restringido uma bancada aos seus sócios.



Contactada pela Lusa, fonte oficial do clube lisboeta confirmou que a bancada central nascente do Estádio Municipal de Rio Maior vai estar aberta, na segunda mão do play-off de acesso ao primeiro escalão, mas com lugares exclusivamente disponíveis para os sócios do Casa Pia.



Casa Pia, 16.º e antepenúltimo da I Liga, e Torreense, terceiro da II Liga e que no domingo se tornou no primeiro clube fora do principal escalão a erguer a Taça de Portugal, vão voltar a encontrar-se na quinta-feira, a partir das 20:00, depois da igualdade 0-0 em Torres Vedras.



A mesma fonte explicou à Lusa que a bancada nascente "não se encontra fechada", mas os bilhetes “não estão disponíveis para venda ao público em geral”.



“O Torreense recebeu os 5% de bilhetes a que tem direito, mais 100 bilhetes de categoria 1 e 50 convites conforme previsto no regulamento das competições", assegurou a mesma fonte, aludindo a ingressos para a bancada principal do recinto.



As restantes bancadas, nos topos, vão estar vedadas ao público, apesar de terem sido utilizadas durante vários jogos ao longo da temporada.



De acordo com o sítio oficial da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), o Estádio Municipal de Rio Maior, que tem sido casa do emblema de Pina Manique desde o regresso ao primeiro escalão, tem capacidade para 6.984 espetadores.



O Casa Pia está há quatro épocas consecutivas no principal escalão, ao qual regressou depois da inédita presença em 1938/39, enquanto o Torreense esteve em seis ocasiões entre os 'grandes', tendo sido despromovido nas três últimas, 1991/92, 1964/65 e 1958/59.



O jogo entre Casa Pia e Torreense, que tem início marcado para as 20:00 e vai ser arbitrado por Fábio Veríssimo, da associação de Leiria, marca também o fim da carreira do defesa central dos 'gansos' José Fonte, aos 42 anos, após conquistar o inédito título europeu ao serviço de Portugal, em 2016, e a primeira edição da Liga das Nações, em 2019.







O jogo, no Estádio Municipal de Rio Maior, casa ‘emprestada’ do Casa Pia, acontece poucos dias após a histórica conquista da Taça de Portugal pelo Torreense, que na final, no domingo, venceu o Sporting (2-1, após prolongamento).O emblema de Torres Vedras, treinado por Luís Tralhão, é o primeiro de uma Liga secundária – foi terceiro classificado na II Liga de 2025/26 - a vencer a Taça de Portugal em 86 edições da competição, o que lhe deu, também, o apuramento para a Liga Europa da próxima época.Numa semana que tem sido histórica para a formação de Torres Vedras, o Casa Pia, 16.º e antepenúltimo da I Liga, tenta manter-se no escalão principal e evitar, com isso, a continuidade do 'estado de graça' e felicidade dos torrienses.Por seu lado, o Torreense procura regressar à I Liga, 34 anos depois da última presença, em 1991/92.O Casa Pia está há quatro épocas consecutivas no escalão maior, com resultados satisfatórios nas três primeiras épocas, com dois nonos lugares e um 10.º, mas nesta última deixou a permanência em 'risco'.