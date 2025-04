Torreense cede empate com Marítimo e pode ficar mais longe da zona de promoção

Em Torres Vedras, Elie Ahouonon adiantou os ‘azuis-grená’ no primeiro minuto de jogo, resultado que Ibrahima Guirassy igualou, aos sete, e que Né Lopes voltou a alterar, aos 10. Já na etapa complementar, Fábio China fechou o resultado, aos 74 minutos.



Com este desfecho, o Torreense ocupa a quinta posição, com 48 pontos, mas pode ver Alverca ou Desportivo de Chaves, terceiro e quarto classificados, respetivamente, distanciar-se. As duas equipas enfrentam-se no dia 28 (18:00), no duelo que encerra a jornada e que vai ser disputado no reduto dos ‘flavienses’.



Já o Marítimo, que chega aos dois meses sem qualquer derrota, é 10.º classificado, com 41 pontos.



Os ‘azuis grená’ entraram decididos em resolver cedo o encontro e, ainda no primeiro minuto, Elie Ahouonon, de cabeça, inaugurou o marcador.



A resposta surgiu seis minutos depois, com Ibrahima Guirassy a aproveitar uma ‘sobra’ dentro da área e a rematar para a igualdade, mas Né Lopes tinha outros planos e, logo de seguida, devolveu a vantagem ao Torreense depois de aparecer, sem oposição, na pequena área.



Numa primeira parte de total domínio da equipa de Tiago Fernandes, o emblema de Torres Vedras esteve perto de dilatar a vantagem por mais três ocasiões. Em duas ‘salvou’ Gonçalo Tabuaço e na outra apenas a barra da baliza travou um golo espetacular de Manuel Pozo.



Todavia, e numa segunda parte com menos ocasiões de perigo, os ‘insulares’ acabariam por chegar ao empate já na reta final, através de Fábio China, que beneficiou do vento para conseguir ‘trair’ Lucas Paes na sequência de um cruzamento à direita do ataque.