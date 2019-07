Torreense compra maioria da SAD e afasta empresário chinês

Lusa Comentários 05 Jul, 2019, 19:40 / atualizado em 05 Jul, 2019, 19:41 | Futebol Nacional

O negócio de 350 mil euros "foi concretizado", tendo o clube comprado as ações que o empresário chinês detinha (70%), ficando assim como sócio maioritário da SAD, com 86% do capital social, afirmou Mário Miranda.



As relações entre clube e SAD deterioraram-se a partir de março deste ano, quando o Torreense foi eliminado da Taça de Portugal pelo Rio Ave.



Desde então, decorreram negociações entre ambas as partes, com o clube a querer comprar a parte da SAD detida por Qi Chen, o pioneiro do investimento chinês no futebol português.



"Os nossos objetivos eram ter um papel mais ativo na gestão e subir à II Liga e esse objetivo deixou de existir", justificou o dirigente.



O clube acabou a época em 10.º lugar da série C do Campeonato de Portugal, quando no início da temporada andou nos lugares cimeiros.



Face ao investimento na aquisição do capital social, que "impede" o clube de fazer grandes contratações, Mário Miranda disse que a temporada 2019/20 é para "manter a equipa no Campeonato de Portugal"



O plantel para a nova temporada está a ser constituído, vai começar a treinar no dia 15 deste mês e vai ser apresentado no início do mês de agosto.



Apesar das limitações, vai ser uma equipa "renovada", uma vez que alguns jogadores foram para outros clubes.



Depois da demissão de Rui Narciso, a equipa vai ser treinada por André Tomás, que hoje é apresentado aos sócios.



Na época passada, orientou o Santa Iria, da mesma série.



Em 2017, o clube do distrito de Lisboa completou 100 anos de existência.