Futebol Nacional
Torreense conquista Taça da Liga feminina com golo de neerlandesa Gerda Konst
O Torreense conquistou hoje pela primeira vez no seu histórial a Taça da Liga feminina de futebol, ao vencer na final, disputada em Viseu, o Valadares Gaia por 1-0.
Um golo da neerlandesa Gerda Konst, já aos 87 minutos, foi o suficiente para a equipa de Torres Vedras arrecadar o seu primeiro troféu na competição, juntando-o à Taça de Portugal, conquistada pela primeira vez na época passada.
O Benfica, com cinco vitórias, continua a ser o clube mais titulado, sendo seguido por Sporting de Braga e Torreense, com uma conquista cada.