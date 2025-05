Torreense continua a sonhar com a subida

Na 33.ª e penúltima jornada da II Liga, entraram melhor os leixonenses, com os golos de Werton e Jaiminho, aos 12 e aos 19 minutos, mas a 'turma' de Torres Vedras conseguiu mesmo dar a volta ao resultado, através de Dany Jean, Manuel Pozo e Ethyan González, aos 32, 51 e 61, respetivamente.



Desta forma, o emblema do Oeste é quarto classificado, com 54 pontos e a três do Alverca, que visita o reduto do líder Tondela hoje (14:00). Contudo, basta ao ribatejanos um ponto para ‘selarem’, pelo menos, a terceira posição e o play-off.



No primeiro jogo do Leixões sob orientação de Cristiano Brito, que substituiu o técnico José Mota, o primeiro tento foi apontado logo aos 12 minutos: na sequência de uma jogada à esquerda do ataque, Werton atirou à baliza, beneficiando ainda de um desvio antes que ‘traiu’ Lucas Paes.



A formação visitante viria a dilatar o marcador através de um remate certeiro de Jaiminho, aos 19 minutos, mas os ‘azuis-grená' responderam aos 32, por intermédio de Dany Jean, num golo que permitiu reentrar na discussão do resultado já após uma dupla substituição.



Na segunda parte, o conjunto de Tiago Fernandes entrou decidido a conseguir inverter o rumo do encontro e, já depois de duas primeiras tentativas, conseguiu igualar a contenda aos 51 minutos, com Manuel Pozo a desferir um remate colocado de fora da área, sem hipóteses para o guarda-redes forasteiro.



O golo da reviravolta acabaria por chegar pouco depois, aos 61 minutos, num lance de 'génio' de Ethyan González, que aproveitou um contra-ataque e, ao aperceber-se do avanço de Igor Stefanovic, assinou um ‘chapéu’ perfeito sobre o guarda-redes visitante.



O Torreense até podia ter dilatado a vantagem, mas já não deixou escapar o principal objetivo, continuando a ambicionar chegar ao pódio.



Para que isso aconteça, precisará de vencer no reduto do Mafra, na derradeira ronda, e esperar que o Alverca perca os dois duelos que ainda tem por disputar, uma vez que, em caso de igualdade pontual no fim da competição, tem vantagem no confronto direto com os ribatejanos.







Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – Leixões, 3-2.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



0-1, Werton, 12 minutos.



0-2, Jaiminho, 19.



1-2, Dany Jean, 32.



2-2, Manuel Pozo, 51.



3-2, Ethyan González. 61.







Equipas:



- Torreense: Lucas Paes, Né Lopes (Pité, 26, David Costa, 74), Elie Ahouonon, Stopira, Dani Bolt, Rúben Pinto (Juan Balanta, 26), Léo Silva, Javi Vázquez, Manuel Pozo, Dany Jean (Julien Lomboto, 90+2) e Ethyan González (Mathys Jean-Marie, 90+2).



(Suplentes: Thiago Rodrigues, Julien Lomboto, Vasco Oliveira, Pité, Andrea Dacourt, Juan Balanta, David Costa, Aboubacar Ali e Mathys Jean-Marie).



Treinador: Tiago Fernandes.



- Leixões: Igor Stefanovic, Jean Filipe, Thiago Balieiro, Rafael Santos, Henrique Gelain, Evrard Zag (Simãozinho, 82), André Simões (Ibrahim Alhassan, 57), Werton (Paulité, 73), Fabinho, Jaiminho (Ricardo Valente, 57) e Rafael Martins (Régis Ndo, 57).



(Suplentes: João Cardoso, Hugo Basto, Simãozinho, João Amorim, Ibrahim Alhassan, André Seruca, Ricardo Valente, Paulité e Régis Ndo).



Treinador: Cristiano Brito.







Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Elie Ahouonon (42) e Thiago Balieiro (44).



Assistência: 646 espectadores.