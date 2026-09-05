Torreense derrota Benfica B no Seixal





(Com Lusa)

Dany Jean, aos 45 minutos, inaugurou o marcador para os visitantes, no Benfica Futebol Campus, e Malik Abubakari (74), menos de dois minutos sair do banco de suplentes, estabeleceu o resultado.Um triunfo que não merece contestação para o conjunto do Oeste, que foi amplamente superior ao Benfica B em quase todos os parâmetros do jogo.Ao intervalo, apesar da superioridade ‘encarnada’ na posse de bola (53%-47%), o Torreense somou nove remates e cinco ocasiões de golo sem que o Benfica B esboçasse qualquer disparo e o golo de Dany Jean (45), em cima do intervalo, só ‘pecava’ por tardio.O técnico Nelson Veríssimo não se conformou e fez entrar Stevan Manuel e Francisco Neto logo ao intervalo, para os lugares de Tomás Soares e Tiago Freitas, respetivamente, e o Benfica B melhorou um pouco, mas não o suficiente para inverter a tendência.Só aos 70 minutos, num remate de ‘ressaca’ de Olívio Tomé, de fora da área, a equipa da casa obrigou o guarda-redes ‘saloio’ a aplicar-se, num lance em que, na recarga de João Capucho, as ‘águias’ ficaram a reclamar grande penalidade, por mão de Stopira, mas nem o árbitro, nem o videoárbitro atenderam aos protestos.Nesse período, o Torreense controlava com segurança as operações e deu a ‘estocada’ final poucos minutos depois. Abubakari (74), acabado de entrar, há menos de dois minutos, para o lugar de Musa Drammeh, aproveitou uma perda de bola de Nuno Félix, que tentava sair a jogar, e fez o 2-0 com um remate seco e rasteiro sobre a linha de limite da grande área.O triunfo guindou o Torreense até ao 14.º lugar, à condição, com cinco pontos, mas o conjunto orientado por Luís Tralhão ainda pode ser ultrapassado pelo Amarante, que visita o Leixões no domingo.Para o Benfica B, a segunda derrota consecutiva na II Liga representa, também, o terceiro jogo seguido sem vencer e a continuação no oitavo lugar, com sete pontos, os mesmos que Farense, Vizela e Portimonense, rivais que ainda não disputaram os seus encontros da quinta jornada.Jogo no Benfica Futebol Campus, no Seixal.Benfica B – Torreense, 0-2.Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, Dany Jean, 45 minutos.0-2, Malik Abubakari, 74.Equipas:- Benfica B: Voitinovicius, Banjaqui (Duarte Soares, 72), Gabriel Índio, João Fonseca, João Capucho, Nuno Félix, Miguel Figueiredo, Tiago Freitas (Francisco Neto, 46), Tomás Soares (Stevan Manuel, 46), Olívio Tomé (Peter Edokpolor, 81) e Francisco Silva (Felipe Lima, 72).(Suplentes: Gonçalo Sobral, Tiago Rodrigues, Francisco Neto, Felipe Lima, Federico Coletta, Leandro Martins, Rafael Quintas, Duarte Soares, Stevan Manuel, Martim Ferreira, Peter Edokpolor e Rui Silva).Treinador: Nelson Veríssimo.- Torreense: Adriel Ramos, David Bruno, Stopira, Volnei Feltes, Juan Alcedo, Alejandro Alfaro, André Simões (Hugo Pérez, 76), Amine Oudrhiri (Nuha Jatta, 72), Manuel Pozo (Luis Quintero, 72), Dany Jean (João Marques, 89) e Musa Drammeh (Malik Abubakari, 72).(Suplentes: Lisandru Olmeta, Costinha, Karem Zoabi, Carlos Reina, Nuha Jatta, Malik Abubakari, Hugo Pérez, Luis Quintero, João Marques, Jonathan Mutombo, Adama Baradji e Joel Romero).Treinador: Luís Tralhão.Árbitro: David Rafael Silva (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Miguel Figueiredo (41) e Gabriel Índio (63).Assistência: cerca de 1.000 espectadores.