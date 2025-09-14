Torreense e Paços de Ferreira não vão além do `nulo` em jogo sem história
O Torreense e o Paços de Ferreira não foram além de um ‘nulo’, em jogo da quinta jornada da II Liga disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.
Numa primeira parte sem grandes ocasiões de golo, nota apenas para uma situaçãi criada pelo Torreense, já aos 42 minutos, através de um remate perigoso de Javi Vázquez.
Na etapa complementar, os ‘pacenses’ responderam em duas ocasiões, através dos cabeceamentos de Kauan Conceição e de Tiago Ferreira, mas o guarda-redes Unai Pérez, em estreia pelos ‘azuis grená’, mostrou-se atento entre os postes.
Na reta final, foi a formação do Oeste quem mais procurou alterar o marcador, mas as tentativas de Léo Silva e Javi Vázquez revelaram-se infrutíferas.
Com este desfecho, a equipa de Vítor Martins sobe provisoriamente ao sexto lugar, com sete pontos, enquanto a formação treinada por Filipe Cândido é 16.ª classificada, com três pontos, e continua sem conseguir vencer no campeonato.
Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.
Torreense – Paços de Ferreira, 0-0.
Equipas:
- Torreense: Unai Pérez, David Bruno (Danilo Ferreira, 77), Mohamed Ali-Diadié (André Simões, 84), Stopira, Javi Vázquez, Léo Azevedo, Alejandro Alfaro (Pité, 77), João Costinha, Kévin Zohi (Musa Drammeh, 63), Dany Jean e Ismail Seydi (Manuel Pozo, 63).
(Suplentes: Ivanov, Arnau Casas, Afonso Peixoto, Danilo Ferreira, Jack Ipalibo, Pité, André Simões, Manuel Pozo e Musa Drammeh).
Treinador: Diogo Santos.
- Paços de Ferreira: Marafona, Tiago Ferreira, Kauan Conceição, Anilson, André Sousa, Nito Gomes (Fernandinho, 46), Francisco Ramos (Nuno Cunha, 80), Vladimir Silva (Ronaldo Lumungo, 65), João Pinto (João Caiado, 65), Costinha e João Victor (Diego Fernandes, 46).
(Suplentes: Jeimes Menezes, Rafael Vieira, Leandro Dias, Gonçalo Cardoso, João Caiado, Nuno Cunha, Fernandinho, Ronaldo Lumungo e Diego Fernandes).
Treinador: Filipe Cândido.
Árbitro: Marcos Brazão (AF Algarve).
Ação disciplinar: cartão amarelo para Anilson (41), Mohamed Ali-Diadié (50), Vladimir Silva (63), Kauan Conceição (90) e João Caiado (90+2).
Assistência: 993 espetadores.
