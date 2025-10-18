Torreense elimina Oliveirense nos penáltis e segue em frente na Taça de Portugal

Num duelo entre equipas da II Liga, disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, Amadou Diallo colocou a equipa forasteira na frente, logo aos cinco minutos, com André Simões a igualar já aos 90+4. No prolongamento nada mudou e a eliminatória apenas foi decidida no desempate por grandes penalidades, em que a equipa de Torres Vedras foi mais forte.



Logo aos cinco minutos, e depois de uma primeira tentativa travada por Lucas Paes, Amadou Diallo chegou ao primeiro golo da tarde, aproveitando uma recuperação de bola em zona avançada.



Endiabrado, o avançado inglês voltou a estar próximo de marcar aos 21, sucedendo-se o mesmo aos 36, mas com Dany Jean, que desperdiçou uma oportunidade flagrante de igualar a contenda.



Os ‘azuis grená’ entraram melhor na etapa complementar e Zohi, aos 47, atirou junto ao poste direito da baliza defendida por Nitai Greis, que pouco depois viu Léo Silva cabecear com bastante perigo para a mesma zona.



Contudo, aos 90+4, e já depois de Ismael Seydi falhar um remate dentro da pequena área, eis que André Simões surgiu em zona de finalização e cabeceou para o empate, levando a eliminatória para o prolongamento.



Nesse momento, Alfaro ainda obrigou Nitai Greis à melhor defesa do encontro, mas nada mudou até ao desempate por grandes penalidades, em que a Oliveirense falhou por João Silva e o Torreense converteu os cinco remates.











Jogo no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – Oliveirense, 1-1 após prolongamento, 5-4 no desempate por grandes penalidades.



Ao intervalo: 0-1.



No final do tempo regulamentar: 1-1.



No final da primeira parte do prolongamento: 1-1.



Marcadores:



0-1, Amadou Diallo, 05 minutos.



1-1, André Simões, 90+4.







Marcadores nos desempates por grandes penalidades:



0-0, João Silva (defesa do guarda-redes).



1-0, Stopira.



1-1, João Adriano.



2-1, Zohi.



2-2, Armando Lopes.



3-2, Mateusz Kowalski.



3-3, Pedro Martelo.



4-3, Alfaro.



4-4, Sabino.



5-4, Manu Pozo.











Equipas:



- Torreense: Lucas Paes, Danilo Ferreira, Mohamed Ali-Diadie (Stopira, 91), Brian Agbor (Mateusz Kowalski, 71), Javi Vázquez (Afonso Peixoto, 78), Léo Silva, Arnau Casas (André Simões, 59), Costinha (Alfaro, 59), Dany Jean (Ismael Seydi, 59), Manu Pozo e Zohi.



(Suplentes: Unai Pérez, Stopira, Alfaro, Mateusz Kowalski, David Bruno, André Simões, Ismael Seydi, Guilherme Liberato e Afonso Peixoto).



Treinador: Vítor Martins.







- Oliveirense: Nitai Greis, Armando Lopes, Vasco Santos, Bura (Simão Martins, 108), Frederico Namora, Manga Foi-Ondoa (Idrissa Dioh, 69), Tomoya Takahashi (João Adriano, 69), Diogo Pereira (Pedro Jesus, 89), Sabino, Bruno Silva (João Silva, 62) e Amadou Diallo (Pedro Martelo, 62)).



(Suplentes: Rui Dabô, Idrissa Dioh, João Adriano, Pedro Martelo, Joanderson, Lucas Henrique, Pedro Jesus, João Silva e Simão Martins).



Treinador: Jorge Pinto.











Árbitro: Gonçalo Neves (AF Coimbra).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Sabino (33), Manu Pozo (64), Idrissa Dioh (72 e 120+1), Alfaro (76), Nitai Greis (85), Pedro Martelo (90+4), Mateusz Kowalski (101) e Stopira (113). Nitai Greis (no desempate por grandes penalidades). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Idrissa Dioh (120+1).



Assistência: 548 espetadores.