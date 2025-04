Torreense empata em Felgueiras

Em partida da 29.ª jornada, disputada em Torres Vedras, Gui Brandão abriu o ativo, aos 69 minutos, com Juan Balanta a ‘resgatar’ um ponto para o emblema de Torres Vedras já em tempo de compensação (90+3).



Com este desfecho, o Torreense é sexto classificado, com 44 pontos, mas desperdiçou a oportunidade de aproveitar o embate entre Vizela e Alverca, segundo e terceiro classificados do campeonato, respetivamente, para chegar ainda mais perto da zona de promoção. Já o Felgueiras ocupa o 11.º lugar, com 35 pontos.



Numa primeira parte com apenas dois lances de algum perigo – Léo Teixeira atirou para boa defesa de Lucas Paes e, depois, foi Mathys Jean-Marie a rematar junto ao poste da baliza defendida por Bruno Pinto –, destaque ainda para a expulsão de Guilherme Ferreira, aos 14 minutos, numa decisão que acabaria revertida com recurso ao vídeoarbitro.



Foi preciso esperar até aos 69 minutos para haver alterações no marcador: Gui Brandão, avançado que entrou em campo cinco minutos antes, deu o melhor destino a uma boa jogada coletiva da formação treinada por Agostinho Bento, técnico que havia sido expulso ainda numa fase inicial do encontro.



Aos 82 minutos, a expulsão de Feliz Vaz, por acumulação de amarelos, galvanizou o Torreense, que ainda conseguiu chegar ao empate, já aos 90+3, por intermédio de Juan Balanta, que também tinha entrado no decorrer do encontro.







Jogo disputado no Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras.



Torreense – Felgueiras, 1-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Gui Brandão, 69 minutos.



1-1, Juan Balanta, 90+3.







Equipas:



- Torreense: Lucas Paes, Elie Ahouonon, Né Lopes, Stopira (Dani Bolt, 81), Agbor (Juan Balanta, 46), Léo Silva (Rúben Pinto, 68), David Costa (Talles Wander, 51), Javi Vázquez, Manuel Pozo, Dany Jean e Mathys Jean-Marie (Ethyan González, 81).



(Suplentes: Thiago Rodrigues, Dani Bolt, Vasco Oliveira, Pité, Rúben Pinto, Juan Balanta, Talles Wander, Ethyan González e Aboubacar Ali).



Treinador: Tiago Fernandes.



- Felgueiras: Bruno Pinto, António Eirô (Mike Moura, 90+2), Guilherme Ferreira, Pedro Rosas, Rui Rampa, Aílson Tavares, Vasco Moreira, Landinho (Gabi Pereira, 90+2), Léo Teixeira (Berna Conceição, 78), João Silva (Gui Brandão, 64) e Feliz Vaz.



(Suplentes: Cristiano Figueiredo, Mike Moura, David Veiga, Gabi Pereira, Berna Conceição, Pedro Ribeiro, Gui Brandão e Eric Ayiah).



Treinador: Agostinho Bento.



Árbitro: Carlos Macedo (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Feliz Vaz (04 e 82), Guilherme Ferreira (17), Agbor (24) e Gui Brandão (70). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Feliz Vaz (82). Cartão vermelho direto para o treinador Agostinho Bento (11).



Assistência: 643 espetadores.