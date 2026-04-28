Futebol Nacional
Torreense empata em Santa Maria da Feira
O Feirense e o Torreense empataram 0-0 num jogo da 31.ª jornada da II Liga com poucas oportunidades de golo, disputado no Estádio Marcolino Castro.
O Torreense, terceiro classificado, mantém-se na luta pela subida à I Liga, ainda que tenha desaproveitado a ocasião para se aproximar do Académico de Viseu, segundo, com mais quatro pontos, e que também cedeu um 'nulo' (0-0) nesta jornada.
Já o Feirense é oitavo colocado, com 42 pontos.
Depois de uma primeira parte em que as equipas se mostraram desinspiradas no aspeto ofensivo, o Feirense esteve perto de inaugurar o marcador aos 49 minutos, quando Gastón surgiu em boa posição na área, mas a rematar por cima da baliza.
A melhor oportunidade do jogo pertenceu ao Torreense, com Seydi a aproveitar um ressalto para rematar forte dentro da área, mas o guarda-redes Altube evitou, aos 77 minutos, o golo que poderia lançar o Torreense para a vitória.
A equipa de Luís Tralhão foi mais audaz nos minutos finais, mas o Feirense mostrou-se seguro nas ações defensivas.
Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.
Feirense - Torreense, 0-0.
Equipas:
- Feirense: Diego Altube, Luiz Gustavo (Luís Santos, 81), Leal, André Lopes, Zé Ricardo (Gui Meira, 62), Pedro Mendes, Doumbia, Samad, Tiago Ribeiro (Pedrinho, 62), Gastón (Miguel Correia, 81) e João Lima (Nketia, 18).
(Suplentes: Francisco Meixedo, Robinho, Bruno Silva, Gui Meira, Luís Santos, Miguel Correia, Klimov, Nketia e Pedrinho).
Treinador: Ricardo Costa.
- Torreense: Lucas Paes, David Bruno, Stopira, Diadié, Javi Vázquez, Guilherme Liberato (Rodrigo Marquês, 89), Léo (Alfaro, 62), André Simões (Costinha, 73), Zohi (Musa Drammeh, 46), Dany Jean e Quintero (Seydi, 62).
(Suplentes: Unai Pérez, Danilo, Brian Agbor, Costinha, Alfaro, Musa Drammeh, Seydi, Rodrigo Marquês e Adama).
Treinador: Luís Tralhão.
Árbitro: Miguel Fonseca (AF Porto).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Léo (58), Alfaro (66), Gui Meira (66), Javi Vázquez (73), Dany Jean (88) e Samad (90+2).
Assistência: 1.000 espetadores.
(Com Lusa)